نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تحطم الأسعار اليوم وتخفيضات خيالية على مختلف المنتجات بخصومات تصل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم تحطم الأسعار، ويًذكر أن أعلنت فروع أسواق عبدالله العثيم عن عروض الشهر الحالي لهذا الأسبوع التي بدأت الآن من اليوم الثاني من شهر يونيو، وتقدم العروض الأسبوعية من أسواق عبد الله العثيم منتجات الطعام والأغذية المتنوعة بشكل كبير بالإضافة لبعض المنتجات الشخصية والمنزلية الأخرى لإرضاء جميع العملاء وذلك بجميع الفروع سواء كانت بمصر أو بالمملكة السعودية تابعوا معنا لمعرفة أخر عروض أسواق العثيم.

عروض العثيم تحطم الأسعار اليوم

وأما عن عروض الأسبوع من العثيم ماركت:-

أرز المفخرة الذهبي بسمتي سعر عشرة كيلو 95 ريال سعودي.

شاي الربيع الأصلي عبوة 200 كيس سعرها 95 ريال سعودي.

قطع تونة من جرين فارمز خفيفة وزن 170 جرام سعر 95 ريال سعودي.

كاسات جبن المراعي قشطة أو جبن شيدر وزن 500 جرام بسعر 50 ريال سعودي.

قشطة البوك شبيهة وزن 180 جرام بسعر 95 ريال سعودي.

كيس حليب نيدو بودرة وزن 2250 جرام بسعر 95 ريال سعودي.

ماكنتوش شيكولاتة كوالتي ستريت حجم 850 جرام سعرها 95 ريال سعودي.

كل هذا وأكثر في عروض أسواق العثيم السعودية لهذا الأسبوع سارعوا بالتسوق وشراء المنتجات قبل نفاذ الكمية.

أسواق عبد الله العثيم

من الأسواق التجارية العريقة والتي لها تاريخ طويل في خدمة العملاء وتقديم المنتجات ذات الطلب الأكثر، لهذا حصدت أسواق العثيم تلك الشعبية الكبيرة وتم بناء ذلك الكم الفروع في جميع أنحاء المملكة وفي مناطق خارج المملكة مثل جمهورية مصر، وللتعرف على أحدث العروض من أسواق العثيم يمكن زيارة موقع العثيم الرسمي.

كتالوج عروض العثيم لهذا الاسبوع

من الجدير ذكره أن عروض العثيم في جميع فروع المملكة العربية السعودية دائماً ما ينتظرها كافة القاطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتمتع بخصومات وتخفيضات خيالية قد تصل إلى 50% على مختلف المنتجات المتنوعة من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.