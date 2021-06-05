تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 Toyor Aljanah بعد التحديث على النايل سات

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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021 ، ازدادت عمليات البحث مؤخرا على محركات البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة Toyor Aljanah بعد التحديث التي قامت به إدارة القناة حيث تحتل قناة طيور الجنة الريادة في أهم القنوات الفضائية للأطفال لما تقدمه من محتوى هادف يساعد على تعزيز سلوك الأطفال والحفاظ على الهوية العربية و القيم الإسلامية من خلال الأناشيد التي تقدم ، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2021

قناة طيور الجنة 2021 قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال بجميع الفئات العمرية تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات و عربسات امتازت قناة طيور الجنة بتقديم برامج الأطفال والأناشيد حيث اعتمدت القناة على الأطفال في أداء الأناشيد وتقديم محتوى موسيقي للأطفال ، قناة طيور الجنة بدأت البث الفضائي من الأردن عام 2008 تحت إدارة رجل الأعمال خالد مقداد .

قناة طيور الجنة الجديد Toyor Aljanah

بعد أن حققت قناة طيور الجنة قاعدة جماهيرية في الوطن العربي وكسبت ثقة الآباء والأمهات أطلقت قناة طيور الجنة قناة طيور بيبي والتي تم توجيه محتواها للأطفال أقل من 5 سنوات كما أعلنت عن إطلاق قنوات طيور بيبي باللغة الإنجليزية والتركية والفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب .

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات

الآن أعزائنا الزوار الكرام بإمكانكم ضبط جهاز الاستقبال لديكم على التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات و عربسات والتي جاءت على النحو التالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي (H).

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على عربسات