نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft وما هي اللعبة وكيفية تحصل عليها؟ في المقال التالي
تصاعدت عمليات البحث عبر المؤشرات المختلفة وخاصة في المملكة العربية السعودية عن لعبة ماين كرافت التعليمية، وهذه اللعبة تعد من أفضل الألعاب التعليمية الإلكترونية علي الإطلاق حيث أنها تعمل على تنمية مهارات التفكير والإبداع والاكتشاف والتميز لدى الطلاب وتقوم على مبادئ “الإبداع والبقاء”.
لعبة ماين كرافت التعليمية
لعبة ماين كرافت التعليمية لعبة عالمية مفتوحة انطلقت لأول مرة في عام 2011 من دولة السويد من قبل شركة Mojang وانتشرت في حوالي 115دولة في فترة وجيزة جدًا وهذا الانتشار تم بسبب ملائمتها لكافة الأجهزة الإلكترونية مهما كان إصدارها أو نظام التشغيل المثبت عليها، اعتمادها على الإبداع، اختلاف منطق وطريقة اللعب من طالب إلى آخر، بيئة افتراضية تحاكي بيئة حقيقة بكافة تفاصيلها.
لعبة ماين كرافت وخصائصها
تتمتع هذه اللعبة بمجموعة من الخصائص جعلتها تحتل الصدارة في مجال الألعاب التعليمية الإلكترونية ومن هذه الخصائص ما يلي :
- إعادة ترتيب الأماكن وبناء الأشكال بالإضافة إلى تصميم المناطق الطبيعية الجذابة.
- تعدد وتنوع مهارات الإنشاء والإبداع مما يثير العجب بين الطلاب.
- استخدام الكتل المستطيلة في بناء عالم كامل يشبه الواقع.
- تشجع اللاعبين على التعاون لبناء مشروع ما والالتقاء في الحياة اليومية.
لعبة ماين كرافت التعليمية ومميزاتها
- تمكن جميع أفراد العملية التعليمية من التواصل مع بعضها البعض عبر الإنترنت.
- ملائمتها لجميع الفصول الدراسية.
- تتيح الفرصة لدراسة أكبر عدد من الدروس فهي تحتوي على 150 ساعة لدراسة الحاسوب.
خطوات الحصول على لعبة ماين كرافت التعليمية
يمكن للجميع تثبيت هذه اللعبة بكل سهولة ومن خلال اتباع الخطوات التالية:
- اولًا عليك الدخول إلى الرابط الخاص بلعبة ماين كرافت التعليمية.
- اختار نظام التشغيل الخاص منك سواء كان ويندوز أو ماك أو غيرهم من أنظمة التشغيل.
- قم بالضغط على الزر الخاص بالتشغيل.
- قم بالضغط على زر التالي واختر موافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة باللعبة.
- حدد المكان الذي تريد حفظ اللعبة عليه.
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