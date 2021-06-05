نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تأجير سيارات تويوتا المستوردة من شركة عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة عبد اللطيف جميل بالمملكة من أهم وأشهر شركات السيارات داخل المملكة كما تعد من الموزعين المعتمدين لسيارات تويوتا بالسعودية وخارجها، وكما يقدم مصرف الراجحي عروض تأجير سيارات شركة المجدوعي يقدم أيضاً عروض تأجير سيارات تويوتا لشركة عبد اللطيف جميل وهو ما سوف نتناوله بشئ من التفاصيل عبر هذا المقال كما نقدم لكم طريقة التقديم للحصول على العروض المقدمة.

عروض تأجير سيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل مع تحويل الراتب أو دون تحويل للراتب

يقدم مصرف الراجحي في السعودية عروض تأجير سيارات تويوتا لشركة عبد اللطيف جميل للعملاء من المواطنين السعوديين وللمقيمين مع تحويل راتب العميل للبنك أو الحصول على العروض المقدمة بدون تحويل الراتب.

أولاً: مع تحويل الراتب

قيمة مبلغ التمويل 75 ألف ريال سعودي.

قسط شهري قليل جداً حيث يقدر قيمة القسط الذي يتم تحويله للبنك شهرياً 1019 ريال سعودي.

فترة التأجير طويلة وتمتد حتي خمس سنوات.

الحصول على التمويل بدون دفعة أولي.

معدل نسبة سنوي يتضمن التأمين يصل إلى 6.48 بالمائة.

يكون قيمة مبلغ الدفعة الأخيرة والخاصة بالتملك بنسبة 40 بالمائة من قيمة السيارة وهي ثلاثون ألف ريال.

ثانياً: بدون تحويل الراتب

قيمة التمويل 75 ألف ريال سعودي.

يتطلب تقديم دفعة أولي تصل قيمتها إلى 3750 ريال سعودي.

قيمة الرسوم الإدارية واحد بالمائة.

معدل النسبة السنوي مع التأمين يصل إلى 7.8 بالمائة.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة الخاصة بالتملك 26250 ريال سعودي.

وفي حال رغبة العميل في تأجير سيارة بسعر مختلف تصل قيمة التمويل المقدم من البنك تسعون ألف ريال وقيمة القسط الشهري للتمويل المطلوب 1223 ريال وتكون قيمة دفعة التملك ستة وثلاثون ألف ريال مع الالتزام ببنود العقد والأحكام والشروط التي يضعها البنك.

التقديم الإلكتروني بالراجحي لعروض تأجير سيارات تويوتا المستوردة

وفي حال موافقة العميل على العرض المقدم ورغبته في الحصول عليه من الممكن أن يقوم بزيارة أحد الفروع الخاصة ببنك الراجحي أو زيارة معرض من المعارض الخاصة بتويوتا لكزس أو يتم التقديم إلكترونياً من خلال الدخول لبنك الراجحي لعروض سيارات تويوتا المستورة ويتم الضغط على زر التقديم الإلكتروني وتسجيل كل البيانات المطلوبة مع ضرورة التأكد من دقتها ثم يتم الضغط على زر التقديم وأخر موعد لهذا العرض المقدم يوم الحادي والثلاثون من شهر يوليو 2021 أو حتي نفاذ الكمية.