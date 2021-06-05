شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات مهولة علي مجموعة كبيرة من المنتجات

عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية، اكسترا متجر من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية وهذا يرجع إلى المنتجات المقدمة منه ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة فضلا عن عدد الفروع المنتشرة في جميع انحاء المملكة العربية، ولذلك جئنا إليكم اليوم لكي نذكر أبرز وأفضل العروض المقدمة من اكسترا.

عروض اكسترا الأسبوعية

تخفيضات متجر اكسترا على أفضل المنتجات.

خصومات اكسترا الشهرية أوبو إيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 449 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم لينوفو كيه 12 نوت، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 379 ريال سعودي.

خصومات اكسترا

اقوى الخصومات من اكسترا علي مجموعة مختلفة من اجهزة المحمول بامكانيات مختلفة لتناسب كل الازواق.

خصومات اكسترا الأسبوعية أوبو أيه 14، 4 جي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 449 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية هواوي نوفا 7 إس إي، بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا

احدث تنزيلات اكسترا علي اجهزة الجوال ذات الفئات المختلفة والمساحات المتنوعة العروض متوافرة بجميع فروع اكسترا بالمملكة.