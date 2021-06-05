نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير الآن وتنزيل يصل الى 35% على أشهر الهواتف الذكية لهذا العام في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير الآن، مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تعتبر أفضل المكتبات على الاطلاق، يفضل العملاء في الشعب السعودي هذه المكتبات ودائماً ما ينتظرون العروض الخاصة التي تقوم بعرضها لهم دائماً كما أنها تفرض العروض الخاصة بها على جميع الأدوات والأجهزة التي تعرضها لديها، مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم أفضل الخدمات للشعب السعودي ودائماً ما تطور من أدواتها وخدماتها لهم، ولذلك يفضلها جميع العملاء.
أحدث عروض جرير للجوالات
مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي أفضل العروض والخدمات دائماً ولذلك دائماً ما يقبل العملاء للشراء منها وكذلك الحصول على أفضل العروض لديها، مكتبات جرير تضم بداخلها أقسام متنوعة تعرض بها منتجات مختلفة ولكن جميعها يفضلها الشعب السعودي ويحتاج إليها الجميع، تقدم دائماً أفضل الأسعار على قسم الادوات المدرسية والأدوات المكتبية لديها والذي يعتبر من أهم الأقسام التجارية التي تضمها مكتبات جرير وتقدم عليه خصومات هائلة عند البدء في العام الدراسي.
عروض جوالات جرير المخفضة
مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تعتبر من المكتبات المتميزة داخل المملكة وأيضاً خارجها، تسعى مكتبات جري. لإنشاء فروع كثيرة في أماكن مختلفة ولذلك يوجد لديها بعض الفروع التي توجد في دول أخرى من الوطن العربي كما أنها تقوم بإنشاء فروع أكثر داخل المملكة، مكتبات جرير تضم قسم رائع وتقدمه بأفضل صورة للعملاء وهذا القسم يحتوي على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل الذي يبحث العملاء عنها ويوفر دائماً الأجهزة به بأقل الأسعار.
التخفيضات الخاصة في مكتبات جرير من عروض جرير على الجوالات
- عروض جرير اليوم هاتف موتورولا جي 5 جي بلس هاتف بنفسجي مدرج اللون 5000 ميلي أمبير 128 جيجا بايت كاميرا 16 ميجا بيكسل بلغ سعر الهاتف 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف فيفو اكس 50 كاميرا 32 ميجا بيكسل 128 جيجا بايت أزرق فاتح اللون 4200 ميلي أمبير بلغ سعر الهاتف 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2099 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف موتورولا جي 5 جي كاميرا 16 ميجا بيكسل 5000 ميلي أمبير 128 جيجا بايت أسود اللون بلغ سعر الهاتف 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.
- سامسونج s20 الترا جرير و عرض هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بطارية 5000 ميلي أمبير 48 ميجا بيكسل 128 جيجا بايت رمادي اللون بلغ سعر الهاتف 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير هاتف شاومي بطارية 5000 ميلي أمبير كاميرا 20 ميجا بيكسل 128 جيجا بايت رمادي مدرج اللون بلغ سعر الهاتف 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال سعودي.
- s20 ultra جرير و عرض هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بطارية 4500 ميلي أمبير كاميرا 10 ميجا بيكسل 256 جيجا بايت ذهبي اللون بلغ سعر الهاتف 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 5149 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهاتف هواوي نوفا 7 بطارية 4000 ميلي أمبير كاميرا 32 ميجا بيكسل 256 جيجا بايت بنفسجي اللون بلغ سعر الهاتف 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف شاومي مي 10 تي برو هاتف أسود اللون 20 ميجا بيكسل بطارية 5000 ميلي أمبير 256 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2099 ريال سعودي.
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