نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض مميز من العثيم ابتدأ من 5 يونيو 2021 وسوف تستمر أضخم الخصومات لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض مميز من العثيم من المعروف حول العديد من الدول العربية أن هايبر العثيم ضمن اكبر وافضل منافذ البيع للأغذية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها من أقسام البيع الذي يفضلها العديد من المواطنين، يقوم هايبر العثيم بتقديم اكبر حملة عرض مميزه من تخفيضات العثيم الأسبوعية والشهرية علي معظم منتجاتهم واكبر فروع العثيم يوجد بالمملكة العربية السعودية ، لان يفضلون مواطنين السعودية عروض أسواق العثيم ومن المعروف أيضا لدي الشعب السعودي أن هايبر العثيم من افضل أماكن أسواق الطازج لأنهم يقوموه بعرض جميع السلع الغذائية بجودة عالية واللحوم والدواجن طازجة وأيضا ألفواكهه والخضروات دائما في حالة جيدة والطعم رائع ، ولتسهل عمليات الشراء لدي مواطنين السعودية يقوم الموقع الرسمي الخاص بهايبر العثيم بتنزيل قائمة التخفيضات علي مختلف منتجات أسواق العثيم السعودية لتتعرف عليها بمنتهي السهولة وانت داخل المنزل دون الحاجة إلى نزول الأسواق وسوف نعرض عليكم نبذة عن مجموعة من المنتجات التي تدخل ضمن عروض الهايبر لهذا الشهر الجاري يونيو لعام 2021.

قائمة بالسلع الموجودة بقائمة العروض

حيث يندرج تحت قائمة الخصومات اللحوم والدواجن والبان وزيوت وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وفاكهه وخضروات ومعلبات حيث تستمر فترة العرض لمدة سبع أيام متواصلين تابع لتتعرف علي المزيد مما يخص هذه العروض.

عرض مميز من العثيم علي هذه المنتجات لتخفيضات هذا الأسبوع

تشمل تخفيضات العثيم الأسبوعية علي هذه المنتجات : ذرة حلوة ماركة تريفا الوزن 340 جرام ،بسكويت كلاسيك ماركة بوتس ، طماطم صحيحة مقشرة ماركة هناء وزن 400 جرام ، أكياس سكر ناعم ماركة نواعم ، شوكلاتة ام اند ايمز المفضلة لدي الأطفال ، أنواع متعددة من علب ألتونه ، دقيق لجميع الاستخدامات ، زيت زيتون بكر ، وخلطة كيك الشيكولاتة ماركة بيتي كروكر ويوجد العديد من المنتجات الأخرى أيضا داخل العروض المميزة لدي أسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم علي مختلف الأنواع من المعلبات

تعد هذه المعلبات من أجواد الماركات الغذائية ويحرص هايبر العثيم دائما بتوفيرها للعملاء مثل:

أتنين زجاجة زيت دوار الشمس واحد ونصف لتر للزجاجة فقط بسعر 22.95 ريال سعودي. كيلو من صدور الدجاج المتبلة الطرية ماركة ساديا فقط بسعر 19.95 ريال سعودي. أكياس حليب بوذره أتنين وربع كيلو ماركة أتكور بسعر 44.95 ريال سعودي. 150 كيس من شاي ليبتون بسعر 15.95 ريال سعودي. أتنين علبة من ألجبنه الكريمي ماركة مراعي بوزن نصف كيلو فقط بسعر 15 ريال سعودي. تونه الهناء 185 جم بسعر 12.95 ريال سعودي. أرز الوليمة مزة بسمتي بوزن عشرة كيلو فقط بسعر 56.95 ريال سعودي. صابون بدرة مركز ماركة تايد الكيس بوزن خمسة كيلو فقط بسعر 29.95 ريال سعودي.

أقوي عروض العثيم السعودية علي اللحوم الطازجة

من المعتاد أن جودة لحوم أسواق العثيم لا يوجد لها منافس لأنها دائما طازجة ذو مذاق رائع وأسعار مميزة جدا ومن هذه العروض:

كيلو لحم غنم سواكني بالعظم فقط بسعر 51.95 ريال سعودي. لحم غنم روماني بالعظم بوزن واحد كيلو بسعر 44.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل بلدي خالي من العظم بسعر 45.95 ريال سعودي. كيلو لحم حاشي بالعظم فقط بسعر 29.95 ريال سعودي. كيلو لحم حاشي طازجة خالي من العظم بسعر 39.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل بلدي بالعظم فقط بسعر 35.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم فقط بسعر 28.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

وها قد نكون وصلنا إلي نهاية عروضنا اليوم تابع لتتعرف دائما علي اجدد الخصومات والتخفيضات لدي أسواق العثيم.