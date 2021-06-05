نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 في المقال التالي
ما هي طريقة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 ؟، حيث يتسائل العديد من سكان الملكة العربية السعودية وخاصتاً الطلبة على الطريقة المعتمدة للتقديم في الكلية، وذلك بعد الإعلان الأخير الذي صرحت به الكلية’ إذا فتحت باب التسجيل على عدد من المسارات الخاصة بالكلية، وقد تم ذلك في مواعيد معينة أعلنت عنها الكلية عبر موقعها الإلكتروني والحسابات الخاصة بها على الإنترنت، ولذلك سوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال طريقة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443.
ماهي كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران!؟
هي كلية حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، حيث أنشأت في عام 2014، وعلى رأسها شركة كليات التميز للإشراف على تشغيلها، وقد كان هدف هذه الكلية الأول هو تأهيل الكوادر السعودية والدخول في سوق عمل صناعة صيانة الطيران كمحترفين ويأتي ذلك تزامناً مع خطة المملكة لعام 2030، وقد حرصت دائماََ على تقديم أعلى مستوى للشباب الذين يرغبون في العمل بقطاع صيانه الطائرات.
- ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
- ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ.
- ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.
- اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ.
التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443
قدمت كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران إعلان عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة للعام المقبل 1443، وذلك من أجل الإنضمام في إحدى المسارات العسكرية والمدنية، والالتحاق بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في المملكة العربية السعودية مقرها الرياض ، والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالجعيمة ( إتقان)، وأيضاً للتوظيف في القطاعات الخاصة بالمسار العسكري،المتمثل في القوات الجوية، والقوات البرية، والقوات البحرية، ويتم التّسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونيّ المخصص للتسجيل في المسارات المعلن عنها، حيث يتم التّقديم على التخصصات التالية.
- المسار المدني: دبلوم هندسة صيانة الطائرات – هياكل ومحركات.
- المسار العسكري: دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا.
- المسار العسكري: دبلوم هندسة صيانة الطائرات – إلكترونيات.
- المسار العسكري: دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.
- المسار العسكري: دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.
- المسار العسكري: دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار.
طريقة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
- ننتقل إلى تبويب (سجل الآن).
- بعدها ننتقل للصفحه المخصصه لملئ البيانات.
- الموافقة على شروط التسجيل في الكلية.
- بعدها إدخال بيانات الطالب للتسجيل.
- الإسم كامل.
- الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- تأكيد البريد الإلكتروني.
- الهوية الوطنية أو الاقامه.
- كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور.
- رمز التحقق.
- نقوم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.
- نتبع الخطوات الخاصة بالتسجيل.
- نضغط على تسجيل.
- وبعد اكتمال هذه الخطوات نكون قد سجلنا في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.
- وبعدها نقوم بإدخال الرغبات.
- ثم بعد ذلك إختيار المسار الذي تود التقديم إليه في الكلية.
- إتباع التعليمات الخاصة.
- نضغط على إرسال.
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