نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جديد عروض العثيم اليوم تخفيضات حتي 40% أقوي العروض بأقسام عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد عروض العثيم اليوم وتخفيضات قوية جديدة وأقوي العروض علي أقسام مختلفة ، حيث تشمل التخفيضات كافة الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية ، وتقوم العثيم العروض الترويجية بعمل العروض والتخفيضات كل فترة معينة من الأيام ، كذلك العروض تشمل أقسام مختلفة بكل الفروع التي تشمل تخفيضات العثيم ، ألا أنه تتعدد التخفيضات المتنوعة سواء كانت أقسام المواد الغذائية ، كذلك قسم الأدوات المنزلية في عروض أسواق العثيم وأيضاً قسم اللحوم ، ألا أن أيضاً التخفيضات تشمل قسم الدواجن والألبان وقسم المكسرات من عروض العثيم ، حيث أن العروض الترويجية وأيضاً عروض العثيم الأسبوعية نتعرف عليها بشكل تفصيلي .

جديد عروض العثيم اليوم وتخفيضات قسم المواد الغذائية بكافة الفروع

لا يخلو في أسواق العثيم العروض الترويجية والتخفيضات القوية ، حيث أن في كل فترة من الأيام يتم عمل التخفيضات القوية ، ففيما يخص التخفيضات الخاصة بالمواد الغذائية لا بد أن تكون ، حيث أنه لا غني عن المواد الغذائية في كل منزل بالسعودية ، كذلك تشمل التخفيضات العديد في هذا القسم نتعرف عليها كالآتي :-

حيث أن بلغ سعر الأرز وزن 10 كيلو نوع مزة بسمتي 56.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال . قامت أسواق العثيم بتخفيض سعر حليب أنكور بودر 2.25 كيلو إلي 44.95 ريال سعودي . العثيم العروض الترويجية علي زيت نوع شمس 2 عبوة 1.5 لتر بسعر 22.95 بدلاً من 34.95 . كذلك التخفيض الرائع علي 3 حبة تونه نوع هناء وزن 185 جرام بسعر 12.95 بدلاً من 17.25 . ألا أن التخفيض الرائع يشمل أيضاً 2 حبة حليب المراعي 500 جرام بسعر 15 بدلاً من 30 ريال . حيث أن تخفيضات العثيم علي شاي ليبتون 150 كيس بسعر 15.95 بدلاً من 29.25 ريال سعودي .

عروض أسواق العثيم القوية علي قسم اللحوم المتنوعة بكافة الفروع

لأن العثيم يهتم بأن تكون كافة العروض تشمل جميع ما هو داخل الفروع ، حيث أن العثيم قام بعمل أقوي التخفيضات بكافة الفروع علي اللحوم المتنوعة ، كذلك عروض العثيم تشمل أنواع متعددة من اللحوم سواء لحوم العجل أو لحوم الغنم ، ألا أن ذلك يتحدد علي حسب ما هو مرغوب من زبائن العثيم ، يكون القرار راجع أليهم فيما يخص نوعية اللحوم المحببة لديهم ، لذلك تكون هناك أنواع عديدة من اللحوم داخل العثيم ، وتخفيضاتها نتعرف عليها كالأتي :-

حيث أن عروض العثيم الأسبوعية علي كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 51.95 ريال . ألا أن بلغ تخفيض كيلو لحم غنم روماني بالعظم 44.95 ريال سعودي . كذلك تخفيض سعر كيلو اللحم حاشي بالعظم إلي 29.95 ريال سعودي . شملت أيضاً التخفيضات كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم 33.95 ريال . كذلك جديد عروض العثيم كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال . ألا أن تخفيض رائع علي كيلو لحم عجل باكستاني بسعر 28.95 ريال .

التخفيضات المتنوعة علي الجبن والمخلل واللبنة بشكل قوي

العثيم لا يفوته التخفيضات القوية علي كافة الأقسام داخل كل فروع السعودية ، كذلك أيضاً تكون هذه التخفيضات بشكل يرضي كافة زبائن العثيم ، حيث أن التخفيضات متعددة بأقسام عديدة نتعرف علي أنواع مختلفة من أحتياجات المنزل ، كذلك كل ما يشمل تفصيلات هذه التخفيضات نتعرف عليها كالآتي :-

العثيم العروض الترويجية علي المخلل سعر كيلو زيتون كإلامات 24.95 ريال .

علي المخلل سعر كيلو زيتون كإلامات 24.95 ريال . كذلك تخفيض سعر كيلو مكدوس إلي 16.95 ريال سعودي بكل الفروع .

بلغت خلطة الزبدة الإماراتي وسعر الكيلو 8.50 ريال سعودي لا غير .

عروض العثيم اليوم الاثنين سعر كيلو فلفل يوناني بسعر 10.50 ريال سعودي .

سعر كيلو فلفل يوناني بسعر 10.50 ريال سعودي . شملت التخفيضات الحمص الكسيح بال طحينه سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي .

كذلك تخفيض سعر كيلو جبن الوادي قريش إلي 15.95 ريال سعودي .

التخفيضات الرائعة من عروض العثيم علي قسم المكسرات المتنوعة

كذلك العروض القوية شملت قسم المكسرات بكافة فروع العثيم ، ألا أن العروض تخطف الأنظار بسبب هبوط أسعارها بشكل ملحوظ بالعثيم ، نتعرف علي تخفيضاتها كالآتي :-

جديد عروض العثيم سعر كيلو مكسرات أكسترا مشكل 66.95 ريال . كذلك تخفيض سعر كيلو كاجو سادة ني إلي 54.95 ريال سعودي . ألا أن العثيم العروض الترويجية شملت كيلو حمص مجروش 7.95 ريال . حيث أن سعر كيلو فشار الذرة 5.50 ريال سعودي بكافة الفروع . كذلك تخفيض سعر وزن 250 جرام هيل زدني إلي 28.95 ريال سعودي .

جديد عروض العثيم وهذا ما جاء من أقوي العروض والتخفيضات ، حيث تم عرض أقسام من ضمن الأقسام العديدة التي شملتها التخفيضات ، ألا أن أسواق العثيم بها العديد من العروض علي أقسام متنوعة بكل فروع السعودية .