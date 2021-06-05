نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازجة اليومية ’’خضروات – فواكة – لحوم – أسماك’’ كافة المنتجات بأسواق العثيم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليومية ضمن القائمة الأسبوعية من أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية، نرفقها إليكم الآن كاملة للحصول علي أجود المنتجات التي تساعدكم في المنزل، وكل احتياجاتكم يتم تغطيتها من خلال هذه المنتجات المميزة، حيث تتوفر كل الأغذية طازجة يوماً بيوم، وكذلك الفواكه والخضروات وكل ما يحتاج إليه البيت، كما نتعرف علي العروض المتاحة للأجهزة الإلكترونية، وكذلك للمفروشات والملابس وغيرها.

عروض العثيم اليومية

بدأت هذه العروض يوم الأربعاء الماضي الموافق، 2 من يونيو 2021، الذي يوافق 21 من شوال 1442، ويمكنكم التعرف عليها تفصيلياً من خلال الصور المرفقة إليكم الآن من القائمة المعروضة للحصول علي أقوى العروض بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة خلال مواعيد العمل المعروفة علي مدار اليوم، أو الطلب إلكترونياً.

تعرفنا خلال القائمة السابقة، علي كل المنتجات المتوفرة في السوق للعثيم، ونرفقها إليكم الآن مفصلة للتمكن من التعرف علي المكونات المعروضة.

تخفيضات أسواق العثيم الجديدة

تتضمن التخفيضات كثيراً من المنتجات، وحرصاً منا علي توفير كل جديد لمتابعينا، نرفق إليكم الآن مجموعة من المنتجات بالكميات المعروضة بها.

رياض فود بيكربونات الصوديوم 100 جرام . تفني بيج بريك 35 جرام × 12 . بيتي كروكر خلطة كيك بالشوكولاته.

السوداء 500 جرام . هناء طماطم كاملة مقشرة 400 جرام . بيدر كاتشب 2 كج . كادبري شوكولاته فليك ميني 174 جرام . ام اند امز. بالشوكولاتة 45 جرام .

هناء تونا لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس 185 جرام . جرين فارمز أرز مصري 5 كج . بليمز لحم تونا. أبيض 185 جرام .

بيتوتي زيت زيتون بكر ممتاز 500 مل . كيت كات ميني شوكلاته بالحليب 500 جرام – 38 حبة . الأسره سكر ناعم 1 كج.

تريفا ذرة حلوة 340 جرام . العائلة أرز بسمتي أبيض هندي عنبر 10 كج . بوتس بسكويت كلاسيك 279 جرام . فوم دقيق بر لجميع الاستخدامات 1 كج.

كانت هذه المنتجات المتوفرة من السوق السعودي للعثيم، والعروض الجبارة التي يتم تحديثها علي مدار الساعة، والتي تجدونها محدثة علي مدار الساعة عن طريق موقعنا ’’ثقفني’’، ومتابعة كافة التطورات بخصوص عروض وتخفيضات السلع، وتغطية شاملة لكل جمهورنا في المملكة العربية السعودية من محبي عروض العثيم الطازجة.

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