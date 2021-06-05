انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور مصر (بدون فكة) حتى 8 يونيو 2021 + تطبيق Carrefour والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور مصر المقدمة من سلسة هايبر ماركت كارفور تعتبر من أفضل العروض والتخفيضات مقارنة بالمنافسين في نفس المجال، وتقدم كارفور العديد من المنتجات اللحوم، والدجاج، والأجهزة الكهربائية، والسجاد، والمفروشات بكل أنواعها، ومنتجات الألبان، والكثير من المنتجات الأخرى، والعروض الخاصة بشهر يونيو تتميز بكم هائل من الخصومات، كما أن العميل سيدفع ثمن المنتجات بدون أي فكة، وهذا العرض مستمر من يوم 2021/5/26 م إلى يوم 2021/6/8 م، والآن يمكن لكل عملاء كارفور التسوق عبر الأنترنت عن طريق تحميل تطبيق (MAF Carrefour) سواء على الموبيل أندرويد أو آيفون، وأيضاً يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بكارفور، والذي يضم كل العروض والخصومات الموجودة بالفعل في كل فروعه.

تطبيق كارفور MAF Carrefour وطريقة تحميله

تطبيق كارفور هو من أهم التطبيقات التي تستخدم في التسوق عن بعد عن طريق الأنترنت، ومتابعة كافة العروض والخصومات التي تقدمها كارفور، ويمكن للعميل التصفح في التطبيق بكل سهولة للحصول على المنتجات التي يريد شرائها، وأيضاً يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا كارت، كما أنه يوجد العديد من الأقسام داخل التطبيق مثل قسم المنتجات المنزلية أو العطور أو المفروشات أو الساعات أو الأجهزة الكهربائية، والعديد من الأقسام الأخرى، كما أن التطبيق يوفر للعميل خدمة معرفة أقرب فرع من فروع كارفور بجواره ليتمكن من شراء كل مستلزمات منزله.

طريقة تحميله :- يمكن للعميل تحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي ” google play ” على الهاتف الأندرويد أو أب ستور “APP Store” على الهاتف الآيفون، ثم يتم الضغط على كلمة تثبيت، بعد ذلك سيطلب منك القبول على أزونات التطبيق ستقوم بالضغط على كلمة قبول، وبعدها سيتم الانتظار فترة قصيرة حتى يكتمل التحميل، والضغط على كلمة فتح، وبذلك يكون قد تم تحميل تطبيق كارفور بنجاح.