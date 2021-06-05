انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي 2021 على نايل سات وموعد عرض برنامج البيت الكبير يوميا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ‏تردد قناة الأهلي أصبح واحد من أهم ترددات القنوات الرياضية داخل مصر، يرجع ذلك إلى اهتمام كل متابعي ومحبي القلعة الحمراء بالتعرف على أخر أخبار النادي يوميا، تقدم قناة الأهلي يوميا باقة من البرامج الرياضية المميزة التي تعرض فيها آخر الأخبار الرياضية داخل مصر وخارجها وخصوصا الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي تابعونا في هذا المقال للتعرف على تردد قناة الأهلي على نايل سات 2021 مع ‏التعرف على أهم البرامج التي تقدم عليها وأشهر مقدميها.

تردد قناة الأهلي على نايل سات

من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي يمكنكم متابعينا استقبال إشارة قناة الأهلي.

تردد القناة القمر الصناعي الترميز القطبية معامل التصحيح 11743 نايل سات 27500 عمودي 3/4

برامج قناة الأهلي

‏بعد التطور الأخير الذي شهدته قناة الأهلي أطلقت القناة مجموعة مميزة جدا من البرامج الرياضية التي شغلت الرأي العام، وأصبحت من أهم البرامج الرياضية في مصر، ومن أهم البرامج التي تقدم عبر قناة النادي الأهلي برنامج البيت الكبير الذي يقدمه كابتن النادي الأهلي السابق هاني رمزي بالاشتراك مع الإعلامية سهام صالح يوميا في تمام العاشرة مساءً، كما يقدم عبر قناة النادي الأهلي أيضا برنامج ملك وكتابه من تقديم الإعلامي ‏إبراهيم المنسي والمهندس علي القيعي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، كما يعرض حاليا عبر قناة الأهلي برنامج التريند من تقديم محمد سعيد وأمير هشام، بالإضافة إلى ذلك يقدم العديد من البرامج عبر قناة الأهلي مثلا برنامج السادسة وبرنامج الأشبال من تقديم أسامة حسني وبرنامج عشرة الصبح في الأهلي وبرنامج الأهلي خط احمر، وغيرها من البرامج المميزة التي لاقت إقبال كبير جدا من محبي متابعيك النادي الأهلي

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات، وسنوافيكم متابعينا بأي تعديل أو تغير قد يطرأ عليه فورا.