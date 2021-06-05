شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام تصل ل 55% تسوق الآن

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يشتهر هايبر اكسترا المتخصص في تجارة الأجهزة الإلكترونية كالهواتف النقالة وشاشات التلفزيون والحواسيب واللاب توب وأجهزة وأدوات المنزل بتقديمه باقات متنوعة ورائعة من العروض والخصومات الهائلة، ودائماً ما يكون الأشخاص في انتظار هذه العروض للاستفادة منها، وشركة اكسترا تعرف أيضاً باسم الشركة المتحدة للإلكترونيات وقد تم تأسيس هذه الشركة من قبل عبد اللطيف أل فوزان، وعن طريق هذا المقال سنوضح لحضراتكم كل ما هو مطلوب من تفاصيل عن هذه العروض. عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية ميزان زجاجي من النوع بيور مقدم بسعر هو 209 ريال سعودي. ميزان شخصي رقمي من النوع سوني موديل إيزي كنترول إلكتروني، 150 كيلوجرام مقدم بسعر هو 196 ريال سعودي. عجانة من الماركة مولينكس بقوة 900 وات بحجم 4.6 لتر مقدمة بسعر هو 699 ريال سعودي. تكييف بارد شباك من الماركة روا، 17050 وحدة مقدم بسعر هو 899 ريال سعودي. فريز كلاس برو، بحجم 9.2 قدم باللون الفضي مقدم بسعر هو 1499 ريال سعودي. غسالة من الماركة كاندي فتحة أمامية غسيل 8 كيلو و تجفيف 6 كيلو مقدمة بسعر هو 1399 ريال سعودي تخفيضات اكسترا علي الجوالات هاتف نقال آيفون 12، 5G بمساحة ذاكرة 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 4049 ريال سعودي. هاتف نقال آيفون 12 برو ماكس 5G بمساحة ذاكرة 256 جيجابايت مقدم بسعر هو 5699 ريال سعودي. هاتف نقال من النوع سامسونج جالكسي موديل A12 pro max، 5G بمساحة ذاكرة 256 جيجابايت مقدم بسعر هو 5699 ريال سعودي. هاتف نقال آيفون 11، 4G بمساحة ذاكرة 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 3299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام تصل ل 55% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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