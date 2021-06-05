نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الشهر الجاري في المقال التالي

خصومات جرير الشهرية في السعودية 2021م، جرير من أفضل الأماكن التي يمكنكم الذهاب إليها لشراء أفضل وأرخص أنواع الهواتف المحمول، حيث أن المتجر متخصص في بيع الهواتف الذكية وبأسعار منافسة مقارنة بباقي المتاجر الأخرى، ولذلك سنقدم لكم الآن أفضل العروض المقدمة من متجر جرير. خصومات جرير الشهرية عروض مكتبة جرير في السعودية أقوي العروض علي الهواتف المحمولة كل العروض لفترة محدودة. تخفيضات جرير اليوم هاتف ريمي نوت 10 بسعة حجم “128 جيجا بايت”، 4 جيجا بايت رام وصل سعره إلى 729 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية هاتف هواوي ميت 40 برو بسعة حجم “256 جيجا بايت”، 8 جيجا رام وصل سعره إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي. عروض جرير تنزيلات جرير الشهرية سامسونج جالكسي اس 21 ألترا 5 جي بسعة حجم “256 جيجا بايت”، 12 جيجا بايت رام وصل سعره إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية فيفو واي 51 وصل سعره إلى 949 ريال سعودي “128 جيجا بايت” 8 جيجا بايت رام وصل سعره إلى 949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي. عروض جرير الشهرية هاتف أوبو أي 73 بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي. خصومات جرير اليوم هاتف آيفون 11 وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي. تنزيلات جرير تخفيضات جرير الشهرية هاتف هواوي نوفا 7 بسعة حجم “64 جيجا بايت” وصل سعره إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية هاتف شاومي Mi وصل سعره إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي. عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي نوت 20 الترا وصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الشهر الجاري - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الشهر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.