شوف عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات جديدة على الأجهزة المنزلية

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لا يمكن للمتسوقين في أسواق عبد الله العثيم أن يفوتوا فرض عروض العثيم الأسبوعية المتميزة، لاسيما العروض على الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي بالإضافة إلى الجوالات على اختلاف أنواعها، فعلى الرغم من انتشار العديد من المولات ومراكز التسوق داخل المملكة العربية السعودية إلا أن أسواق عبد الله العثيم قد تمكنت من الاحتفاظ بعملائها على مر السنين وجذب عملاء جدد أيضاً، فقد أصبحت مجموعة العثيم تحتل المرتبة الثانية من حيث جودة تقديم المنتجات وجودة الخدمة بعد هايبر بنده التابع لمجموعة صافولا، وفي السطور التالية نستعرض معكم أحدث العروض على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية. عروض العثيم الأسبوعية هل تفكرين في اقتناء قدر ضغط كهربائي لطهي الأطعمة في أسرع وقت ممكن. حسناً يوفر لكِ العثيم مول فرصة رائعة لشراء قدر ضغط كهربائي كولين سعة 10 لترات مقابل 299 ريال فقط.

اقتني قلاية السيف الصحية سعة 4 لتر بسعر مميز فقط 269 ريال سعودي.

استمتعي بعصير الحمضيات وعصير البرتقال المنعش الطازج مع عصارة حمضيات هومر بسعر 69 ريال فقط.

اصنعي العصائر المختلفة مع خلاط كينوود الرائع واستمتعي بطحن التوابل باستخدام مطحنة كينوود المرفقة مع الخلاط بالإضافة إلى جك مقابل 219 ريال فقط. اضربي البيض باستخدام مضرب كولين مع العجانة بسعر 99 ريال سعودي.

احصلي على ملابس أنيقة ومفرودة مع مكواة امجوي لكي الملابس بالبخار بسهولة ويسر متوفرة بسعر 85 ريال.

اشتري فرن هوفر المميز واصنعي أحلى الأكلات، أيضاً يمكنك تسخين الطعام بسهولة ويسر بسعر 299 ريال.

خلاط كولين الرائع لخلط المكونات المختلفة وصنع أفضل العصائر بقدر 350 وات متوفر الآن بسعر 79 ريال.

احصلي مياه مغلية في ثوان معدودة مع غلاية ماء باينكس سعة 1.8 لتر مقابل 55 ريال. تخفيضات العثيم الأسبوعية Othaim mall اشتري طقم قدور سويت هوم 9 قطع مقابل 99 ريال فقط.

طقم صينية فرن نادر بيضاوي أو مستطيلة ثلاث قطع بسعر 36 ريال، ويمكنك طهي أشهى المأكولات في هذه الصواني مثل صنية البطاطس اللذيذة.

طقم قدور اركوك 8 حبات بسعر 219 ريال.

مقلاة رويال فورد قطعتين بالإضافة إلأى مغرفة سعر الحبة 44 ريال.



اشتري حافظة ماء برينس 2 حبة بسعر 21.95 ريال.

كرسي رحلات قابل للطي بسعر 86.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات جديدة على الأجهزة المنزلية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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