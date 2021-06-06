شوف عروض بنده اليوم hyper panda على جوالات ايفون والشاشات والالكترونيات من هايبر بنده عروض 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda على جوالات ايفون والشاشات والالكترونيات من هايبر بنده عروض 2021، وهذا في الخصومات الجديدة لشهر يونيو التي انطلق في اسواق بنده من يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021، فقد تم إصدار أكثر من جوال جديد في الأشهر الأخيرة مما جعل الإقبال على الجوالات في زيادة، كما أنه مع تطور التقنيات في الأجهزة الإلكترونية والشاشات أصبح تجديد أجهزة المنزل من الأولويات لدى الكثير، ولهذا قررنا اليوم أن نستعرض معطم جديد اسعار الجوالات والالكترونيات في هايبر بنده السعودية.

عروض بنده اليوم hyper panda على جوالات ايفون والشاشات والالكترونيات من هايبر بنده عروض 2021

خصومات أسواق بندة نقدمه لكم عنها شرحًا مفسرًا نوضح فيه اسعار بنده جوالات الايفون والشاشات السمارت، والأجهزة المنزلية الإلكترونية الحديثة، وهذا يعد إمتدادًا لما قدمناه لكم من تخفيضات بنده في الأيام السابقة، حيث تتغير الأسعار كل أسبوع، وفي التالي كل الأجهزة الالكترونية التي تنتمي لأشهر شركات التكنولوجيا المتطورة، وأشهرها شركة ابل apple وتي سي ال، وتيفال، وفيليبس، وهذا تجدوه في مجلة بنده حتى يوم 8 يونيو 2021.

عروض بنده

جوالات الأيفون في بنده الكترونيات تمتلك شهرة عالية، حيث يقبل على شراؤها نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة، لما اشتهر به الايفون من صلابة وتصميم راقي خارجيًا وتطور تقني داخليًا، كما أن ألوانه تعطي روح الفخامة للجوال، ولكل محبي الايفون iPhone سوف تجدون الأسعار موضحة تفصيلًا في الصورة التالية.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max الإصدار 128 بسعر 4399 ريال سعودي.

الإصدار 128 بسعر 4399 ريال سعودي. جوال ابل ايفون اكس ار iphone xr الإصدار 128 بسعر 2299 ريال سعودي.

هايبر بنده

تجدون أنواع حديثة من بنده شاشات في الخصومات الحالية، فلا يكاد يخلو منزل حاليًا من إحتياجه لشاشة ذكية متطورة يمكنه من خلالها مشاهدة البرامج والافلام بجودة عالية، بالإضافة إلى أنه يمكن الدخول على الإنترنت واليوتيوب أيضًا من خلال الشاشات التي تدعم خدمات جوجل، ولهذا تختلف الأسعار في كتالوج بنده وفقًا لمواصفات كل شاشة.

شاشة تليفزيون تي سي ال 50 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون اي تي سي 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.

بنده

تشكل أجهزة المطبخ نسبة كبيرة من بين الأجهزة المنزلية التي تحتاجها الأسرة، وهذا لتزايد عددها وتطورها السريع في القرن الواحد والعشرين، فظهرت حديثًا القلايات، والغلايات، والأفران الكهربائية، كما حدثت طفرة كبيرة في أجهزة الخلاطات ومحضرات الطعام، وفيما يلي نوضح كل أسعار تلك الأجهزة في بندة عروض السعودية.

قلاية كليك اون 6 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

علاية فيليبس philips سعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض هايبر بنده المميزة من موقع بنده اون لاين panda على الجوالات والشاشات والالكترونيات باسعارها الحقيقة التي تم تحديثها لهذا الأسبوع، وهذا استكمالًا لما نعرضه عليكم يوميًا من عروض بندة الاسبوعية في المملكة العربية السعودية.