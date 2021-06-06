نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم من mbc قيمة وموعد السحب القادم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم، مسابقة الحلم هي مسابقة تليفزيونية بجوائز نقدية ضخمة يتم تقديمها عبر شاشة قناة mbc1 من خلال الإعلامي مصطفي الآغا عبر البرنامج الرياضي صدي الملاعب والذي يتم تقديمه عبر نفس القناة وتعد تلك المسابقة من المسابقات التليفزيونية المعروفة جداً في العالم العربي حيث يتم تقديم جوائز نقدية كبيرة يسعى كل شخص للفوز بها كما تعد من المسابقات الأكثر مصداقية ومن خلال هذا المقال الذي نقدمه لكم سوف نعرض لكم جوائز المسابقة في عام 2021 وقيمة وموعد السحب القادم من الحلم.

مسابقة الحلم من mbc لعام 2021

تبلغ قيمة جوائز الحلم لعام 2021 ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي يتم سحبها كقيم نقدية مختلفة خلال فترة معينة وخلال العام الجاري تم سحب ثلاث جوائز من الحلم وذلك من القيمة الكلية لمجموع الجوائز حيث جاءت قيمة السحب والفائزين كالتالي:

الجائزة الأولي كانت بقيمة 125 ألف دولار أمريكي حيث فاز بها المواطن الإماراتي محمد اللباني.

الجائزة الثانية كانت بقيمة 250 ألف دولار أمريكي وفاز بها محمود محمد العبيد بالإمارات.

الجائزة الثالثة كانت بقيمة 500 ألف دولار أمريكي وفاز بها المواطن المصري المقيم بالمملكة العربية السعودية محمد طارق عبد الوهاب.

هذا بالإضافة إلى جوائز إضافية أخري تتراوح قيمتها من خمسة الآف دولار أمريكي إلى ثلاثون ألف دولار وينتظر جميع المشتركين من مختلف الدول الحلم القادم وقد تم الإعلان مسبقاً بأن الاشتراك في السحب القادم متاح حالياً وذلك حتي الإعلان عن الفائز بالسحب بدقائق قليلة.

قيمة وموعد السحب القادم من الحلم 2021

تكون قيمة السحب القادم من الحلم وهو السحب الرابع لهذا العام وجاء بقيمة ربع مليون دولار أمريكي ولم يتم تحديد موعد محدد للسحب حتي الآن ويمكن الاشتراك بالمسابقة من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dreem للرقم المرادف لبلدك أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف المحمولة وبعد تحميل التطبيق يقوم الشخص الراغب بالاشتراك بإدخال رقم هاتفه وتسجيل بياناته الخاصة وبعدها سوف يتلقى رسالة نصية عبر رقم هاتفه المسجل بها رمز التأكيد يقوم بإدخاله في المكان المخصص وذلك لتأكيد اشتراكه عبر التطبيق.