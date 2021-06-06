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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون ماركت اليوم حتى 7 يونيو 2021 أو نفاذ الكمية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يقدم كازيون ماركت العديد من العروض الأسبوعية بأسعار تنافسية، وتبدأ عروض كازيون من اليوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 م، وينتهي يوم الأثنين القادم الموافق 2021/6/7 م أو حتى نفاذ الكمية المعروضة، وهذا عرض من عروض الصيف ويشمل أسعار متميزة، بالإضافة إلى أن كازيون ماركت يقدم ميزة التقسيط للأجهزة الكهربائية على فترة سداد مريحة.
كما أن هذا العرض متوفر في جميع فروع كازيون ماركت في جميع محافظات مصر، كما يوجد حوالي 453 فرع على مستوي الجمهورية، ويمكن التواصل معهم عن طريق الموقع الرسمي الخاص ب كازيون ماركت، اوعن طريق الاتصال علي الرقم الساخن 19609، ويمكن أيضاً مراسلتهم عن طريق Gmail، أو عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook.
عروض كازيون اليوم 2021
سوف نقدم لحضراتكم المنتجات الغذائية المعروضة في كازيون ماركت، والتي تتميز بتخفيضات وأسعار تنافس العديد من الشركات في السوق المصري :-
- مصريين مكرونة أنواع مختلفة 350 جم 2.95 جنية بدلاً من 3.50 جنية.
- شريفة صلصة طماطم 280 جم بسعر 4.50 جنية بدلاً من 4.85 جنية.
- قلية زيت خليط 2.1 لتر بسعر 41.95 جنية بدلاً من 47.95 جنية.
- كريستال زيت عباد الشمس 5 لتر بسعر 119.95 جنية بدلاً من 129.95 جنية.
- اسيا أرز 1 كيلو بسعر 5.95 جنية بدلاً من 7.50 جنية.
- الاطيب مكرونة أنواع مختلفة 1 كيلو بسعر8.50 جنية بدلاً من 9.25 جنية.
- الوطنية دجاج مجمد 900 – 950 جم بسعر 41.95 جنية بدلاً من 50 جنية.
- شيف سيكريت خل طبيعي 1لتر بسعر 4.95 جنية بدلاً من 5.75 جنية.
- بشاير حليب كامل الدسم 1 لتر بسعر 10.95 جنية بدلاً من 14.50 جنية.
- دومتي جبنة أنواع مختلفة 500 جم بسعر 10.75 جنية بدلاً من 14.00 جنية.
- دومتي جبنة فيتا بلس أو بالزيتون أو لايت بلس 500 جم بسعر 13.75 جنية بدلاً من 15.00 جنية.
- لامدي جبنة أنواع مختلفة 250 جم بسعر 3.95 جنية بدلاً من 5 جنية.
- الحسن والحسين لانشون أنواع مختلفة 200 جم بسعر 7.95 جنية بدلاً من 10.95 جنية.
- مستر باور منظف ملابس مسحوق اتوماتيك 8 كيلو بسعر 105 حنية بدلاً من 120 جنية.
- فانيش سائل ابيض أو ألوان 450 مل بسعر 29.95 جنية بدلا ً من 40 جنية.
- ايفوني ماسك كبير 50 ق بسعر 49.95 جنية بدلاً من 75 جنية.
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