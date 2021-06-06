انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون ماركت اليوم حتى 7 يونيو 2021 أو نفاذ الكمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم كازيون ماركت العديد من العروض الأسبوعية بأسعار تنافسية، وتبدأ عروض كازيون من اليوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 م، وينتهي يوم الأثنين القادم الموافق 2021/6/7 م أو حتى نفاذ الكمية المعروضة، وهذا عرض من عروض الصيف ويشمل أسعار متميزة، بالإضافة إلى أن كازيون ماركت يقدم ميزة التقسيط للأجهزة الكهربائية على فترة سداد مريحة.

كما أن هذا العرض متوفر في جميع فروع كازيون ماركت في جميع محافظات مصر، كما يوجد حوالي 453 فرع على مستوي الجمهورية، ويمكن التواصل معهم عن طريق الموقع الرسمي الخاص ب كازيون ماركت، اوعن طريق الاتصال علي الرقم الساخن 19609، ويمكن أيضاً مراسلتهم عن طريق Gmail، أو عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

عروض كازيون اليوم 2021

سوف نقدم لحضراتكم المنتجات الغذائية المعروضة في كازيون ماركت، والتي تتميز بتخفيضات وأسعار تنافس العديد من الشركات في السوق المصري :-