نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري مزيل الدهون الطبيعي لعيون البوتاجاز بنفسك في البيت واحصلي على أقوى نتيجة جبارة لإزالة الدهون في المقال التالي

بعد الانتهاء من يوم طبخ طويل في المطبخ تعاني السيدات والأمهات من تراكم الكثير من الدهون والزيوت على عيون البوتاجاز، والتي تجعل مظهره غير نظيف في هذا الوقت، ولذلك يبحثون عن طرق للتخلص من هذه الدهون وبقايا الطعام، وبعد عمليات من البحث واستخدام العديد من المنتجات باهظة الثمن ولم يتوصلوا إلى نتيجة سحرية، نقدم لكم اليوم طريقة طبيعية لتحضير مزيل دهون طبيعي في البيت بأقل التكاليف ومكونات موجودة في مطبخكم، ولكن ستنبهرون عند تجربته لأن النتيجة مذهلة. مزيل الدهون الطبيعي لعيون البوتاجاز يمكن تحضيره بسهولة من خلال خلط كمية مناسبة من الكلور مع أخرى من الملح، ونقع عيون البوتاجاز به لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وبعد ذلك نغسله بالماء ونجففها بقماشة نظيفة أو اسفنجة، وسوف يتم إزالة كافة الدهون بسهولة.

يمكن أيضاً تحضيره من خلال إضافة صودا الخبز إلى الماء المغلي، وبعد ذلك وضع عيون البوتاجاز في هذا الخليط ونتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم نغسلها ونزيل الدهون بالإسفنجنة أو القماشة. وصفات طبيعية لتنظيف عيون البوتاجاز تعتبر الأمونيا من أشهر المواد التي تساعد على إزالة الدهون العالقة، ويمكنكم وضع عيون البوتاجاز في أكياس ثم نرش عليها الأمونيا السائلة، ونتركها منقوعة حتى اليوم التالي، ثم نقوم بغسلها بالماء الدافئ وسوف نلاحظ إزالة الدهون والزيوت ونتيجة مذهلة من أول مرة.

يمكن تحضير هذه الخلطة من خلال خلط ملعقة ملح كبيرة مع ملعقة من البيكنج صودا كبيرة ونضيف لهم ملعقة من الماء، ونقلب المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة نقوم بتوزيعها على أماكن الدهون والبقع ونتركها لمدة ثم نغسلها بالماء ونجففها جيداً بالاسفنجة أو فوطة المطبخ النظيفة، وبالتالي نحصل عليها نظيفة بسهولة. الوسوم عمر شويل - جدة حضري مزيل الدهون الطبيعي لعيون البوتاجاز بنفسك في البيت واحصلي على أقوى نتيجة جبارة لإزالة الدهون - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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