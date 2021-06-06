شوف عروض مكتبة جرير للشاشات والتليفزيون تحطم أسعار المنافسة بخصومات من 27% الى 56% على الشاشات الذكية من هاير

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عروض مكتبة جرير للشاشات والتليفزيون، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير المجمعة والذي تعتبر من أهم المكتبات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، هذه المكتبات التجارية مفضلة من قبل الشعب السعودي كافة ويفضلون الشراء منها وأيضاً يتسابق العملاء دائماً للحصول على العروض التي تقوم بتقديمها في فروعها، والذي تعرض على جميع أنواع السلع وجميع الأقسام التي تتوافر داخل هذه المكتبات، مكتبات جرير دائماً مميزة في عرضها العروض حيث تقدمها بأقل الأسعار وعلى أنواع مختلفة ويقوم كل عميل باختيار العرض المناسب له.
تخفيضات جرير على التلفاز
مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب أفضل العروض، هذه المكتبات التجارية يوجد لديها الكثير من المنشآت التي تحمل اسمها وخاصة بها، في جميع الفروع الخاصة بمكتبات جرير دائماً ما يجد العملاء جميع العروض الخاصة بها، توفر الكثير من الأدوات المكتبية والأدوات المدرسية للعملاء وبجميع الأشكال المختلفة الخاصة بها جما أنها تعرض دائماً لهم بأقل الأسعار وتعرض بخامات جيدة وعالية الإنتاج.
عرض جرير على شاشات الذكية
مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي قسم كبير بداخلها يحتوي على جميع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب بجميع الأنواع الخاصة بها وأحجام مختلفة كما توجد دائماً لديها بأقل الأسعار، مكتبات جرير توفر للشعب السعودي أيضاً قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة وغيرها، تعرض دائماً لديها بأقل الأسعار وأجود الخامات.
عروض جرير اليوم على شاشات التليفزيون
- عروض جرير اليوم شاشة التلفزيون هاير 50 بوصة اتش 50 كي 6 يو جي اي دقة فور كي ألترا اتش دي ال دي ال أسود اللون مع حامل بلغ سعر الشاشة 1349 ريال سعودي بدلاً من سعر 2599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة تلفزيون هاير أسود اللون مع حامل اتش 65 كي 6 يو جي اي دقة فور كي ألترا اتش دي 65 بوصة دي ال اي دي بلغ سعر الشاشة 2349 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة تلفزيون هاير أسود اللون مع حامل مستطيل 65 بوصة 58000 دقة فور كي الترا اتش دي ال اي دي تلفزيون اندرويد بلغ سعر الشاشة 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 6549 ريال سعودي.
- شاشات مكتبة جرير شاشة عرض هاير 65 بوصة يو 6900 بو جي دي ال اي دي تلفزيون اندرويد دقة فور كي ألترا اتش دي بلغ سعر الشاشة 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير شاشة التلفزيون هاير أسود اللون 65 بوصة اتش 6556 يو جي تلفزيون ذكي دقة فور كي ألترا اتش دي بلغ سعر الشاشة 3049 ريال سعودي بدلاً من سعر 5049 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين شاشة عرض هاير 75 بوصة دي ال اي دي دقة فور كي الترا اتش دي 55 يو تلفزيون اندرويد بلغ سعر الشاشة 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 8149 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير شاشة عرض هاير 49 بوصة اسود اللون ال اي 49 كي 6500 جي دي ال اي دي فل اتش دي بلغ سعر الشاشة 1049 ريال سعودي بدلاً من سعر 2199 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هاير شاشة عرض 50 بوصة كي 6600 يو جي اي دقة فور كي ألترا اتش دي تلفزيون اندرويد بلغ سعر الشاشة 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2349 ريال سعودي.
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