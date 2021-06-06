نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط جوال أبل ايفون 12 موبايلي بدون كفيل شروط سهلة بسعر كاش في المقال التالي
تقسيط جوال أيفون 12 برو موبايلي بدون كفيل، تعرض سلسلة معارض موبايلي الهواتف بالتقسيط والتي يبحث عنها أغلب عملاء شركة موبايلي والتي تطرح أفضل العروض للجوالات المتاحة في الأسواق، ولكن ما يميزها بأن تلك الهواتف تطرح بأسعار مخفضة، وتكون على باقات المنزلية، وذلك ما يجعل العملاء يتهافتون في البحث عن طرق معتمدة لشراء هواتف بالتقسيط، وتتربع شركة موبايلي في طرح كافة الخدمات التي لها علاقة بالإنترنت والهواتف، وعروض المستمرة لتشجيع حركة شراء وتوفير خدمة تقسيط للعملاء سواء المقيمين أو مواطنين والدفع على أقساط شهرية بسعر الكاش، والسداد وفق راتب العميل مع شروط محددة وضعتها شركة موبايلي سنتعرف عليها معا في السطور التالية وطريقة إرسال طلب تقسيط جوال موبايلي لهاتف أيفون 12 برو بإمكانياته الحديثة المتطورة، تقسيط موبايلي من أسهل مواقع وايسرها لشراء الجوالات بسعر منخفض فلها مزايا كثيرة تجعلها مختلفة عن باقي شركات، فتعد من أكبر شركات هواتف محمولة بالمملكة العربية السعودية، تغطي كافة مناطق المملكة بخدماتها الكثيرة، تقوم الشركة باتباع نظام تقسيط للجوالات بسهولة جدا ومريحة للعميل، يوجد بشركة موبايلي كل الأجهزة المتوفرة في الأسواق بكل مواصفات والألوان، وعند شراء كاش يكون التعامل سهل وسلس وخاصة نظام تقسيط لديها بسعر كاش.
تقسيط جوال أبل أيفون 12 برو موبايلي بدون كفيل
- تقسيط جوالات متوفر على عدد من باقات شركة التي يشترك بها العميل سواء باقة 100 جيجا بايت/ باقة 200 جيجا بايت/ باقة 300 جيجا بايت.
- يجب على عميل بتوقيع عقد مع شركة ينص من خلاله على أن يلتزم بالاشتراك في الباقة لمدة عامين.
- في حالة أن قام عميل بإلغاء عقد اشتراك في باقات السابقة لأي سبب طارئ لابد في تلك الحالة أن يقوم بتسديد باقي مبلغ جوال مضاف عليه قيمة الضريبة المفروضة عند إلغاء تعاقد مع شركة في حال توافرها بالعقد.
- تقوم شركة سمة بتوفير وتطبيق كافة شروط الاستحقاق الخاصة بعملية تقسيط أي جوال من موبايلي.
لابد من أن يكون جوال العميل متاح عندما يتم تفعيل خدمة من الشركة، ولا يكون قد تعرض للحظر لعدم سداد آخر دفعة مالية لمدة 3 فواتير من باقات، ومجموع تلك فواتير 650 ريال سعودي.
- لابد من عدم وجود مبالغ لم يتم سدادها من فواتير أكثر من 20 ريال سعودي عند تقديم طلب تقسيط هاتف.
- مع عدم وجود غرامة لدى عميل سابقة لم يتم سدادها بسبب شراء جوال آخر تقسيط أو يكون قد قسط جهاز آخر إلكتروني.
القسط الشهري لجوال آيفون 12 من موبايلي
- شركة موبايلي تطرح سعر جوال وعلى حسب مقدرة عميل في سداد تضع قيمة قسط شهري ومدة التقسيط، سواء لهاتف آيفون 12 أو أي جهاز آخر، ولكن وضع بداية تقسيط من 200 ريال سعودي شهريا.
- كما لابد من وجود سجل ائتماني في شركة سمة، ليكون قادر على مشاركة في نظام تقسيط، التزام عميل بالعقد مدته 24 شهر.
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