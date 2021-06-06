مكون فعال لتنظيف سيراميك الحمام وإزالة الأوساخ بكل سهولة في أقل من دقيقة

تهتم الأمهات بالحفاظ على نظافة المنزل باستمرار، وذلك لكي تحمي أسرتها من الجراثيم والبكتريا التي تسبب لهم الأمراض، ومن أهم الأماكن التي يجب الحفاظ على نظافتها الحمام، ولكن تجد السيدات غالباً مشاكل في تنظيف سيراميك الحمام حيث تتراكم بينه الأوساخ وتسبب مظهر سيء، ولذلك نقدم اليوم لهم مكون فعال وسحري يساعد على تنظيف سيراميك الحمام بكل سهولة وفي أسرع وقت، وبالتالي لن يواجههوا أي صعوبات أو متاعب بعد الآن في نظافته.

تنظيف سيراميك الحمام

نحتاج إلى بعض المكونات لتحضير وصفة فعالة لتنظيف الأوساخ المتراكمة بين السيراميك، وأهمها ما يلي:

كمية من الخل الأبيض.

كمية من الماء مساوية للخل.

زجاجة بخاخ.

فرشاة الحمام الخشنة.

لتطبيق هذه الوصفة والحصول على سيراميك لامع ونظيف يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً نقوم بفتح ماء الدش الساخن، ونغلق الحمام.

نقوم برش السيراميك بها حوالي 10 دقائق، وذلك من أجل تفتيح مسام السيراميك لسهولة إزالة الأوساخ.

نخلط الخل مع الماء، ونضعهم في البخاخ.

بعد ذلك نقوم بالرش على الأماكن المتسخة والبع والخطوط الفاصلة بين القطع وبعضها.

ونتركه يتفاعل لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نفركه بالفرشاة، ونغسله بالماء ونجفف الحمام.

وصفة لتنظيف سيراميك الحمام

مكونات الوصفة:

كمية من صودا الخبز.

عصير ليمون.

زجاجة بخاخ.

اسفنجة نظيفة.

طريقة تطبيق الوصفة: