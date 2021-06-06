نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية على الجوالات، متجر اكسترا من المتاجر التي تتخصص في بيع العديد المنتجات وليس الأجهزة الكهربائية فقط بل أنه يقوم أيضاً ببيع الجوالات وبأرخص الأسعار، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من اكسترا لمواطني المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية
تقوم سلسلة فروع اكسترا بتقديم أقوى العروض والتخفيضات لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية على الجوالات والأجهزة المحمولة تصل ل 50% على بعض الموديلات سواء الاندرويد او الايفون.
خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية:
- وصل سعر هاتف نوكيا 3.4، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 1599 ريال سعودي، بدلاً من سعر 2069 ريال سعودي.
- وصل سعر هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 4049 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 5699 ريال سعودي.
- هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس 5 جي، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 599 ريال سعودي.
- هاتف آبل آيفون 12 برو، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه إس، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 475 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
- تنزيلات اكسترا على هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 599 ريال سعودي، بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.
- آبل آيفون 11، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي.
- هاتف آبل آيفون 11، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي، بدلاً من سعر 3559 ريال سعودي.
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