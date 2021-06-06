شوف عروض بنده اليوم الأحد بالسعودية وتنزيلات رهيبة ومتعددة من 18% الى 42% على مستلزمان النظافة الشخصية والعناية بالأسنان

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تخفيضات عروض هايبر بنده
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أحدث عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
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عروض هايبر بندة اليوم
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- عروض بنده هذا الاسبوع معجون أسنان برو اكسبريت اورال بي عبوة 75 جم بلغ سعرها 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده معجون الأسنان الودنت عبوة 75 مل أو غسول الفم عبوة 25 مل بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة فرشاة أسنان ناعمة اورال بي اكسبريت عبوة 2 حبة بلغ سعرها 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية معجون أسنان ثري دي اكستريم بالنعناع كرست عبوة 225 كل بلغ سعرها 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
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- عروض بنده جده فوط صحية فريش دايز عبوة 24 فوطة بلغ سعرها 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي
- تخفيضات بنده اليوم معجون أسنان كولجيت ادفانس وايت 125 مل بلغ سعر العبوة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
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