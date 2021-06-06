نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار عروض لاب توب جرير وتخفيض إضافي على أجهزة الكمبيوتر المحمول واللابتوب الحديثة في المقال التالي
أسعار عروض لاب توب جرير، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير التي يفضلها جميع العملاء ويفضل الجميع الحصول على العروض الخاصة التي توفرها لديها باستمرار، مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي أفضل أنواع المنتجات والسلع، تقدم هذه المكتبات التجارية الكثير من العروض الخاصة على جميع الأقسام التي تتوافر لديها، وتقدم أيضاً جميع العروض الخاصة بها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لكي يقوم العملاء بالشراء منها.
عروض جرير اليوم
مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية يفضلها جميع العملاء ويفضلون العروض الخاصة التي تعرضها على جميع أقسامها التجارية، تقدم قسم رائع وهو قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، في هذا القسم يتوافر به جميع أنواع الأجهزة وجميع الأسعار التي تناسب العملاء كما أنها تقدم الكثير من العروض المجمعة عليها في هذه المكتبات التجارية تتوافر أيضاً الكثير من الفروع الخاصة بها والتي تحمل اسمها.
تخفيضات جرير على أجهزة الكمبيوتر
مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي أقسام كبيرة لديها تحتوي على الكثير من أنواع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب وأجهزة الهواتف المختلفة، وتتوافر لديها أيضاً بجميع الأدوات والمستلزمات الخاصة بها وتتوافر لديها جميع الأسعار، دائماً ما يفضل جميع العملاء الشراء من هذه المكتبات للحصول على الكثير من العروض بأقل الأسعار، تعرض جميع العروض الخاصة بها في جميع فروعها وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير
- لابتوب جرير لاب توب اتش بي اينفي 13 ويندوز 10 512 جيجا بايت 13 بوصة جهاز رمادي اللون بلغ سعره 4099 ريال سعودي بدلاً من سعر 4299 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير لاب توب اتش بي اسبيكتر اكس 360 ويندوز 10 13 بوصة 16 جيجابايت لاب توب متحول 2 في 1 أسود اللون مع قلم باللمس بلغ سعر الجهاز 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6499 ريال سعودي.
- عرض جرير جهاز لاب توب متحول 2 في 1 فضي اللون اتش بي ويندوز 10 شاشة 15 باللمس 16 جيجا بايت بلغ سعر الجهاز 5799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6199 ريال سعودي.
- عروض جرير جهاز لاب توب اتش بي ويندوز 10 هوم 14 شاشة 256 جيجا بايت فضي اللون بلغ سعره 3149 ريال سعودي بدلاً من سعر 3399 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير جهاز لاب توب متحول 2 في 1 أسود اللون باللمس 256 جيجا بايت شاشة 14 ويندوز 10 بلغ سعر الجهاز 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين جهاز ديل انسباير 13 جهاز ويندوز 10 هوم شاشة 13.3 بوصة 512 جيجا بايت متحول 2 في 1 بلغ سعر الجهاز 4199 ريال سعودي بدلاً من سعر 4599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير جهاز لاب توب ديلايلين وير ويندوز 10 شاشة 16.5 بوصة 512 جيجا بايت جهاز أسود اللون بلغ سعره 8599 ريال سعودي بدلاً من سعر 9000 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير اي بي 71451 لاب توب ويندوز 10 شاشة 14 بوصة 16 جيجا بايت جهاز لاب توب بجميع المستلزمات الخاصة به مجموعة أسود اللون بلغ سعرها 9999 ريال سعودي بدلاً من سعر 10599 ريال سعودي.
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