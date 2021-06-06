شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 20 ل 70% أقوى تخفيضات السعودية

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عروض اكسترا السعودية أفضل ما يقدم من متجر اكسترا 2021م، متجر اكسترا من المتاجر التي تقدم دائماً أقوى العروض على الجوالات وشاشات التلفزيون والإلكترونيات بمختلف أنواعها وبالتالي يقدم أيضاً عروضاً على الأجهزة الكهربائية، ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك الآن أفضل العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا اليوم في السعودية: تخفيضات اكسترا هاتف آبل أيفون 12، 5 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 3399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 3399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي.

هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 3399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم هاتف هواوي نوفا 7 إس إي الجيل الخامس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون البنفسجي وصل سعره داخل العرض إلى 1349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 1599 ريال سعودي.

آبل أيفون 11 برو بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 5490 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6459 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا على لينوفو كيه 12، 4 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم لافا آر 3 نوت بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 359 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.

لافا آر 3 نوت بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 359 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. خصومات اكسترا هاتف آبل آيفون 12 برو 5 جي باللون الأزرق وصل سعره إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي.

كلاس برو مكيف جداري وصل سعره إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 20 ل 70% أقوى تخفيضات السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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