شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم علي كل المنتجات

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، هايبر بنده من المتاجر التي ذاع صيته في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم الكثير من المنتجات الغذائية وبأرخص الأسعار فمن خلال الذهاب إلى المتجر يمكنكم تلبية احتياجات المنزل وإليكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده لمواطني المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

أقوى عروض هايبر بنده 2021م

خصومات بنده الشهرية كفتة بقري كولومبي وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 5 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم نقانق بقري كولومبي وصل سعرها بعد العرض إلى 5 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية روستو بقري كولومبي وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي.

تنزيلات بنده

احدث عروض بنده لهذا الأسبوع نقدم لكم مجموعة منتقاة من أجود اللحوم والدواجن المجمدة

خصومات بنده الأسبوعية مفروم بقري برازيلي بلغ سعره 25.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية مكعبات بقري برازيلي بلغ سعرها إلى 15 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية دجاج حبة كاملة قطع وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل دخولها إلى العرض كان 19.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية دجاج فاخر طازج اليوم وصل سعره إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده

تخفيضات هايبر بنده على الأجبان عروض وأسعار لا تقام العرض ساري حتى نفاذ الكمية

خصومات بنده اليوم جبن بيضاء البقرات الثلاث وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 17.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية زيتون أسود، أخضر كوبوليفا وصل سعره إلى 10 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 18.75 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية مكدوس الزوادة بلغ 10 ريال سعودي. عروض بنده اليوم مربى يوناني وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

أقوي تخفيضات بنده خلال الأسبوع