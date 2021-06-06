شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% لمدة 5 أيام ألحق التخفيضات

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عروض بنده السعودية، تحتوي المجلة التي تقدمها Panda دائمًا على العديد من المنتجات والمستلزمات المنزلية، مثل المواد الغذائية والمشروبات الغازية والإلكترونيات وجميع الأجهزة المنزلية، وجميع المنتجات المتعلقة بالرجال والنساء، وجميع المحتويات المتعلقة بمنتجات صحة الأطفال، سوف تجد فيها اليوم عروض Panda لمدة أسبوع كامل، يمكن للجميع الاستمتاع والاستفادة من كل هذه العروض من اليوم (الأربعاء) إلى الثلاثاء 6 أبريل 2021. عروض بنده السعودية خصومات بنده السعودية لهذا الأسبوع: تخفيضات بنده اليوم ويباع أرز تاج محل البسمتي بعبوات 5 كيلو بسعر 34.95 ريالاً سعودياً بدلاً من 34.95 ريالا سعودياً

تنزيلات بنده أرز وليمة بسمتي بسعر 27.95 ريال سعودي لـ 5 كيلو.

عروض بنده الأسبوعية سعر 5 كيلو أرز مصري جرين فارم 25.95 ريال سعودي بدلاً من 31.50 ريال سعودي.

سعر 5 كيلو أرز مصري جرين فارم 25.95 ريال سعودي بدلاً من 31.50 ريال سعودي. 5 كيلو أرز بسمتي يباع بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي.

أرز الطائي مزة بسمتي 10 كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي.

سعر أرز بسمتي الفارس سيلا الهندي 29.95 ريال، وزن 5 كيلو جرام.

أرز بسمتي تاج محل سعر 5 كجم في البنجاب هو 32.95 ريال سعودي.

ويباع أرز بسمتي الوليمة 5 كيلو بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على أرز بسمتي 10 كيلو جرام مقابل 40 ريال سعودي.

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أرز كالروز أبو بنت 5 كيلو (بسعر 19.95 ريال) بدلاً من 32.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصم 60% لمدة 5 أيام ألحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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