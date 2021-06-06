نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% لفترة محدودة في المقال التالي

عروض جرير اليوم تقدم مكتبة جرير بوك ستور باقة من التخفيضات الرائعة والعروض المتميزة والخصومات الكبيرة بشكل دائم ومستمر، وفي هذه الفترة تتواجد مجموعة من العروض المتنوعة على كافة ما يتم عرضه من منتجات وذلك بمناسبة اقتراب الشهر المبارك شهر رمضان، فتقوم المكتبة بتقديم خصومات ضخمة على الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية وأجهزة المنزل الذكي، فمن المعروف عن شركة جرير أو كما تعرف بمكتبات جرير واحدة من أهم الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية كالشاشات المنزلية والهواتف النقالة والأدوات المنزلية و المكتبية، ويتاح بها أيضاً نظام تقسيط على 36 شهر، ولهذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل كل هذه العروض. عروض جرير اليوم عروض جرير الأسبوعية هاتف آيفون 12 برو ماكس، بمساحة ذاكرة 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 5199 ريال سعودي.

هاتف آيفون 12 برو ماكس، بمساحة ذاكرة 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 5199 ريال سعودي. تخفيضات جرير هاتف جوال من النوع سامسونج جالكسي موديل s21 التر، 5G بمساحة تخزين 256 جيجابايت، رامات 12 جيجا بالإضافة إلى cover و قلم، بالإضافة إلى جهاز تعقب، بطاقة لحفظ الشاشة مقدم بسعر هو 4999 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف نقال من النوع هواوي موديل mate 40 pro، 5G، بمساحة ذاكرة 265 جيجابايت، رامات 8، وشاحن بقوة 66 وات مقدم بسعر هو 3599 ريال سعودي.

هاتف نقال من النوع شامومي موديل شاومي مي 10T، بحجم شاشة 6.67 بوصة، رامات 8 جيجابايت، بطارية 5000 أمبير مقدم بسعر هو 1699 ريال سعودي. تخفيضات جرير المملكة على الأجهزة المنزلية عروض جرير اليوم شاشة من النوع هايسنس مقدمة بسعر هو 3999 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشة من ماركة LG مقدمة بسعر هو 9499 ريال سعودي.

تنزيلات جرير شاشة تليفزيون من الماركة تي سي إل مقدمة بسعر هو 11.999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من الماركة هاير مقدمة بسعر هو 3499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.