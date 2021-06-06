شوف أقوى عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون والجوالات بأقل الأسعار

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تتضمن عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون المتميزة لجميع مستخدمي جوالات أيفون التابعة لشركة أبل، حيث تتميز منتجات أبل بالأناقة والجودة بالإضافة إلى كونها أشهر الماركات العالمية في مجال التكنولوجيا والجوالات، وعادة ما تقدم شركة اكسترا عروض وتخفيضات متميزة على الجوالات ومنتجات أيفون بأسعار تنافسية، وتتضمن العروض خلال شهر يونيو والصيف تخفيضات هائلة على منتجات أيفون واكسسوارات الجوال على اختلاف أشكالها بالإضافة إلى اكسسوارات الآيباد وحافظات الهواتف. عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون اشتري جوال أيفون 12 برو ماكس الجيل الخامس، سعة 256 جيجا متوفر بلون الجرافيت مع نسبة خصم 10.52%، حيث يعرض الآن مقابل 5699 ريال بدلاً من 5099 ريال.

أبل أيفون 12 برو يدعم الجيل الخامس، 256 جيجا متاح باللون الأزرق، متوفر الآن بنسبة خصم 11.54%، حيث يمكنك الحصول عليه مقابل 4599 ريال بدلاً من 5199 ريال.

أيفون 12 برو ماكس، 5 جي سعة 128 جيجا ذهبي اللون، متاح مع نسبة خصم 9.61%، اشتريه الآن بسعر 4699 ريال بدلاً من 5199 ريال. متوفر في جميع الفروع غطاء آيباد الجيل السابع وآيباد اير الجيل الثالث، متوفر باللون الأزرق غامق بدون ضمان مع خصم 70.12% متوفر بسعر 241 ريال بدلاً من 72 ريال. بانزرجلاس، شاشة حماية، آيباد برو، 11 بوصة احصل عليه الآن بسعر 149 ريال.

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أبل أيفون 12 برو ماكس، 5 جي، سعة 128 جيجا، ذهبي اللون. ومتوفر أيضاً باللون أزرق، بنسبة خصم 9.61% يمكنك شراؤه الآن بسعر 4699 ريال بدلاً من 5199 ريال.

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متوفر أبل آيباد إير 4 2020، 10.9 بوصة، واي فاي، 4 جي، 64 جيجا ذهبي وردي بسعر 3299 ريال. بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 339 ريال.

احصل على آيباد برو 2020 من شركة أبل، 11 بوصة، واي فاي، 128 جيجا. رمادي اللون مع هدية مجانية من اكسترا بسعر 3599 ريال، ويعتبر هذا المنتج أحد أكثر المنتجات الأكثر مبيعاً. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون والجوالات بأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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