شوف عروض العثيم الاثنين 7 يونيو 2021 تخفيضات حتى نصف السعر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 7 يونيو 2021 على الكثير من السلع الغذائية والمنزلية، يعد عرض الاثنين من العروض الاستثنائية على مدار الأسبوع في أسواق العثيم على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث تشهد كافة الفروع انخفاضاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية خاصة الطازجة منها حتى نصف السعر، ولا يعني ذلك وجود الخضروات والفواكه بجودة رديئة أو غيره، ولكنها تكون إنتاج اليوم وطازجة حتى يستفيد العميل من العروض في شراء متطلبات الأسبوع من فواكه وخضروات طازجة، إليكم أحدث عروض العثيم الطازج لهذا الأسبوع عرض الاثنين لمدة 24 ساعة.
عروض العثيم الاثنين 7 يونيو 2021
الكثير من الخيارات التي تتاح أمامك في إطار عروض العثيم ليوم الاثنين، حيث يمكنك أن تتسوق متطلباتك الأسبوعية من الفواكه والخضروات بكميات تكفيك حتى عروض الاثنين التالي، ليس هذا فحسب حيث يمكنك أيضاً تسوق الأجبان الأسبوعية لوجبات الفطور والسندوتشات.
عروض الاثنين في أسواق العثيم ليست هي العروض الوحيدة التي تتوفر للعملاء، فهناك العرض الأسبوعي والذي يبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع وينتهي في يوم الثلاثاء، فعروض الاثنين لا تلغي العرض الأسبوعي وانما يمكن للعميل أن يستفيد بكافة العروض المتاحة في الفرع.
توجد العروض في كل فروع العثيم، علينا أن ننوه جميع العملاء الكرام أن بعض الفروع لا تتوفر بها كافة العروض، فالفروع الصغيرة التي لا تحتوي على أقسام الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لا تتوفر بها العروض من هذا النوع، فإذا رغبتم في الاستفادة بتلك العروض يمكنكم التوجه إلى الفروع الكبيرة التي تتوفر بها كافة الأقسام والمنتجات.
إليكم الآن أحدث عروض العثيم ليوم الاثنين من هذا الأسبوع، تستمر العروض لمدة 24 ساعة:
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