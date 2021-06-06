شوف عروض العثيم الاثنين 26 شوال 1442 هـ مهرجان الطازج

في اسواق العثيم اليوم تقدم لجميع عملائها اقوى عروض العثيم الاثنين ويمكنك الحصول على جميع مقاضي ومستلزمات منزلك الهامة والطازجة اليوم الاثنين ولمدة يوم واحد من خلال كافة منافذ وفروع العثيم في المملكة العربية السعودية، واعتاد جميع عملاء العثيم على عروض الاثنين كونها من أفضل العروض وتقدم العثيم بها كافة المنتجات الطازجة من لحوم وجبن وخضروات وفواكة.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم الاثنين 26 شوال 1442 تحتوي علي مانجو سمكة الرائع والذي يعد من أنواع المانجو المميزة والمفضلة لدى الكثير، ويمكنك الحصول على الكيلو بسعر 7.45 ريال. توفر العثيم الرمان الهندي بسعر 8.95 ريال ل 1 كيلو وهو بسعر التكلفة. يمكنك الحصول على الليمون الشبك 2 ربطة بسعر 2.45 والاستمتاع بعرض شراء واحدة والثانية مجانا. ايضا توفر عروض العثيم الاثنين الثوم الربطة الواحدة بسعر 2.95 ريال. عروض العثيم الطازج توفر الشبت والنعناع والكزبرة بسعر 1.25 ريال ل 2 ربطة.

عروض العثيم اليوم الاثنين

يمكنك شراء 1 كيلو من الأفوكادو بسعر 8.95 ريال.

تشمل العروض المكسرات المشكلة 1 كيلو بسعر 49.50 ريال.

عروض العثيم اليوم تضم القشطة الطازجة بسعر 11.95 ريال ل 1 كيلو.

جبن لذيذ ملح خفيف مناسبة لمن يقوم بعمل دايت بسعر 15.50 ريال للكيلو.

لمحبي الحلويات توفر العثيم كيك شوكولاتة بالكريمة بسعر 14.95 ريال للحبة الواحدة.

تضم العثيم البسبوسة بالسمن الطبيعي بسعر 17.50 ريال ل 1 كيلو.

عروض الطازج العثيم

عروض الطازج العثيم تضم بعض الأجهزة المنزلية والأدوات المهمة في المنزل والتي تحتاجها كل سيدة مثل الميكروويف لتسخين الطعام والوجبات، وقدور الضغط لتجهيز الطعام ويمكنك الحصول علي قدر ضغط بسعر 79 ريال للحبة الواحدة. ايضا توفر العثيم صانع الطعام كينوود بسعر 219 ريال للحبة الواحدة. وهناك العديد من مقاضي المنزل الأخرى وادوات المطبخ الرائعة التي توفرها أسواق عبدالله العثيم بأقوى العروض والخصومات اليوم الاثنين 7 يونيو 2021.