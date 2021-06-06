انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك 2021 على نايل سات وموعد عرض برنامج زملكاوي من تقديم خالد الغندور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ‏القنوات الرياضية دوما ما تكون محل اهتمام كبير جدا من مشاهدي التلفزيون في الوطن العربي، يرجع هذا الاهتمام إلى رغبه طائفة كبيرة جدا من الشباب في متابعة الأحداث الرياضية ومباريات كرة القدم، وفي إطار الحديث عن القنوات الرياضية نقدم لكم اليوم بالشرح والتفصيل بيان تردد قناة الزمالك على نايل سات، حيث تهتم القناة بتقديم كل ما يخص نادي الزمالك من أخبار وكواليس فضلا عن تقديم ستوديو تحليلي لجميع مباريات نادي الزمالك، تابعونا في هذا المقال لتعرف على تردد قناة الزمالك 2021 على نايل سات كما سنوضح لكم بيان أهم البرامج التي تعرض على شاشتها.

تردد قناة الزمالك على نايل سات

لاستقبال تردد قناة الزمالك يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على البيانات التالية

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11449 نايل سات افقي 27500 5/6

برامج قناة الزمالك

تقدم قناة الزمالك عدد متنوع من البرامج الرياضية التي تهتم بجميع أخبار النادي يوميا، ومن أهم برامج القناة برنامج زملكاوي الذي يقدمه لاعب فريق نادي الزمالك السابق الكابتن خالد الغندور بالاشتراك مع الكابتن طارق يحيى، كما تقدم القناة أيضا برنامج أخبارنا وهو برنامج إخباري يقوم بتناول جميع أخبار الفريق اليومية ومتابعة أخبار اللاعبين بشكل يومي وهو من تقديم الإعلامية فرح علي، كما تعرض قناة الزمالك أيضا ستوديو تحليلي بقيادة الكابتن طارق يحى يقوم باستضافة عدد كبير من لاعبي‏ نادي الزمالك السابقين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباريات الفريق، ومن أهم النجوم الذين ظهروا في هذا البرنامج الكابتن فاروق جعفروالكابتن عبد الحليم علي وغيرهم من نجوم نادي الزمالك.

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برنامج زملكاوي على قناة الزمالك

زملكاوي هو البرنامج الرئيسي للقناة الذي يقدم يوميا في تمام العاشرة مساءاعلى قناة الزمالك، يقوم بتقديمه كما سبق وذكرنا الكابتن خالد الغندور بالاشتراك مع كلا من الكابتن طارق يحى والإعلامي أحمد جمال، البرنامج يهتم بمناقشة أهم القضايا الرياضية الخاصة بنادي الزمالك والكرة المصرية، كما يستضيف البرنامج عدد كبير من النقاد الرياضيين المميزين مثل الاستاذ عمر الدرديري والاستاذ محمد سيف وغيرهم، وقد نجح برنامج زملكاوي في ‏جذب اهتمام كل مشجعي القلعة البيضاء لما يتناوله من قضايا ساخنة وأحداث يومية تجذب اهتمام المشاهدين.

‏بهذا متابعين نكون انتهينا من عرض تردد قناة الزمالك على نايل سات، ونعدكم بتقديم أي تعديل أو تغير قد يطرأ مستقبلا على تردد القناة فورا حال حدوثه.