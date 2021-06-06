مسابقة الحلم 2021 الموسم الـ15 تعرض جائزة الربع مليون دولار وهدية الموسم منزل في جزيرة باليونان

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محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت مسابقة الحلم الموسم الـ15 تعرض العديد من مفاجآتها هذا العام، والتي وعد بها الإعلامي مصطفى الأغا، حيث أشار في أكثر من لقاء ومنذ بداية العام الجاري إلى وجود مفاجآت ستذهل الجميع خلال العام الجاري والموسم الـ15 من مسابقة الحلم، وبالفعل بدت بعض هذه المفاجآت في الظهور.

مسابقة الحلم 2021 الموسم الـ15 تعرض جائزة الربع مليون دولار

وكان من أولى هذه المفاجآت، أن مسابقة الحلم 2021 هي الأكبر من نوعها ومنذ إطلاقها قبل خمسة عشر عاماً، حيث أن قيمة الجوائز تعدت الـ3.5 مليون دولار، كما أن المفاجأة الثانية بدأ الأغا في الإشارة إليها، وهي السحب على منزل الأحلام بأفضل جزر اليونان.

كما أن مسابقة الحلم 2021 الموسم الـ15 ستظهر فيها العديد من المفاجآت الأخرى، فمنذ بداية العام الجاري، وأسرة المسابقة والبرنامج تقوم بمضاعفة الجوائز، فقد بدأت الجوائز بـ125 ألف دولار في السحب الأول، ثم تضاعفت إلى 250 ألف دولار بالسحب الثاني، ثم نصف مليون دولار في السحب الثالث.

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وقريباً سوف يت الإعلان عن موعد السحب الرابع من مسابقة الحلم على 250 ألف دولار بالإضافة إلى السحب على منزل الأحلام في اليونان، ويمكنكم التسجيل من هنا الآن للدخول في السحب على 250 ألف دولار.