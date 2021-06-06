انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم على نايل سات للإستماع لأعزب التلاوات القرآنية على مدار الساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ‏قناة المجد للقرآن الكريم من أوائل القنوات العربية التي ظهرت على الساحة الفضائية لتقديم القرآن الكريم على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، هذا الأمر وهو ما جعله تردد قناة المجد الفضائية دوما محل بحث من قبل كافة المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، تدخل قناة المجد للقرآن الكريم ضمن مجموعة قنوات المجد الفضائية التي تضم كل من قناة المجد العامة وقناة المجد للحديث الشريف، تابعونا في هذا المقال للتعرف على تردد قناة المجد 2021 على نايل سات ‏ وأهم وأشهر قراء القرآن الكريم الذين يظهرون عليها.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال أحدث ترددات قناة المجد للقرآن الكريم على نايل سات من خلال البيانات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناه القمر الصناعي القطبية الترميز 12055 نايل سات H 27500

قناة المجد للقرآن الكريم

بدأت قناة المجد للقرآن الكريم بثها للمرة الأولى في عام2004، ومنذ هذا الحين وإلى الآن وهي تعتبر القناة الرائدة في هذا المجال حيث تقدم قناة المجد للقرآن الكريم التلاوة القرآنية لأشهر المقرئين على مستوى العالم العربي، حيث تقدم القناة تلاوة للقرآن الكريم بأعزب الأصوات مع كتابة آيات المصحف الشريف على شاشتها مصحوبة بتوضيح معاني بعض الكلمات، من أهم ما يميز قناة المجد الفضائية اختيارها لتقديم آيات الله المجيدة بأصوات أفضل وأشهر القراء في الوطن العربي، ومنهم الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ الطبلاوي ‏الشيخ محمود علي البناء والشيخ محمود خليل الحصري ‏كما تقدم أيضا بعض التلاوات بصوت الشيخ مشاري العفاسي والشيخ عبد الرحمن السديس.

‏بهذا متابعين الكرام نكون قد انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة المجد الفضائية 2021 مع توضيح أشهر القراء عليها ‏ وسنوافيكم متابعينا الكرام أي تعديل أو تغيير قد يطرأ على تردد قناة المجد في حالة حدوث فورا.