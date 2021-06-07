انت الان تتابع تفاصيل خبر الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر MBC ورقم مسابقة الحلم وسعر تكلفة الرسالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتبعينا في مصر والوطن العربي كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر قناة MBC ورقم مسابقة الحلم وسعر تكلفة الرسالة وأرقام وكيفية الإشتراك، نظراً لأن أكثر الأسئلة التي ترد من متابعينا تكون حول هذه الأمور، ولذلك نجمل لكم في هذا المقال كل التفاصيل التي تريدونها حو حلم 2021,

الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر قناة MBC

كما يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة إلى إم بي سي من أي هاتف محمول، عبر الرقم المخصص لبلدك، حيث خصصت المسابقة رقم لكل دولة، ومن خلال هذا الرقم يتم التواصل وتفعيل الإشتراك في مسابقة الحلم 2021، وستجدون بالروابط المنشورة بالخبر أرقام الإشتراك في الحلم.

كما أن هناك طريقة أخرى لـ الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر قناة MBC، وهي الدخول على الرابط الرسمي من هنا وتسجيل رقم هاتفك المحمول واتباع التعليمات والإجابة على الأسئلة التي ستصلك أولاً بأول.

كما ن سعر الرسالة إلى مسابقة الحلم لا تتعدي الخمس جنيهات بالنسبة للمشتركين من مصر ولا تتعدى أيضاص الخمس ريالات بالنسبة للمشركين من السعودية والروابط المرفقة بالخبر بها جميه التفاصيل.

جميع تفاصيل حلم 2021