شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم الطازجة عروض التوفير

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عروض بنده الأسبوعية على اللحوم الطازجة ، اللحوم من أهم الأطعمة التي يجب تناولها على الأقل مرة أسبوعياً، أياً كأن نوعها سواء الحمراء أو البيضاء أو الأسماك، وذلك لأنها تتكون من عناصر غذائية هام جداً للجسم البشري، ومنها البروتينات والماء، حتي أنها تصلح للأكل، وهي نيئة بدون طهي، وفي حال عدم حفظها بشكل جيد سوف تفسد خلال ساعات، نتيجة لتحللها، ويهتم بنده هايبر ماركت بتقديم عروض مميزة على اللحوم بشكل يومي، وفي هذا الإطار سوف نتحدث عن أنواع اللحوم بشكل تفصيلي بجانب أهم عروض بنده الأسبوعية.
عروض بنده الأسبوعية على اللحوم الطازجة عروض التوفير
منذ عصور ماقبل التاريخ والإنسان يحب تناول اللحوم، من خلال عشقة للصيد سواء الحيوانات أو الأسماك، ومع التقدم الحضاري بدأت تدخل اللحوم في الصناعات الغذائية وأصبح لها مئات الأشكال، لكل منها مذاق خاص على سبيل المثال البرجر، أو الكفتة واللحم المتبل للشوي، واللحوم البيضاء كالدجاج أو الطيور عموما، ولا يوجد فرق كبير بين اللحوم البيضاء والحمراء باستثناء أن تلك الأخيرة تحتوي على نسبة بروتينات أعلى من اللحوم البيضاء، وكذلك نسبة الدهون بها أقل لذا يفضل تناول اللحم الأحمر لأنه صحي أكثر.
- لحم الأسماك يعتبر هو الأفضل على الأطلاق مقارنة بأي نوع لحم أخر، لصحة الإنسان، يحتوي على دهون أقل بكثير من الأنواع الأخرى.
- كذلك المأكولات البحرية بها نسبة أكبر من البروتينات والفيتامينات، لذا ينصح دائما بتناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً.
عروض هايبربنده الطازجة
- عروض بنده على منتجات اللحوم تشمل 250 جم كفتة لحم بقري جاهزة للشواء ب 5 ريال.
- سعر النقانق وزن 250 جم ب 5 ريال، تطهي بأكثر من طريقة منها أن تتبل بالقليل من الملح، وبهارات اللحوم وتحميرها في الزيت، أو شويها وتناولها مع الخبز.
- لحم خروف نوعه بربري يوجد بها عظم وزن 250 جم ب 10 ريال فقط، يمكن تناولها مع بعض الأرز البسمتي وتحضير وجبة لفردين.
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