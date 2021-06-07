نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية على مستلزمات المنزل وتخفيضات saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت ساكو السعودية عروض الصيف بأقوى الخصومات ونجد في عروض ساكو الجلسات الداخلية ذات الأشكال الرائعة، والجلسات الخارجية للحديقة، المظلات، المفروشات، كافة مستلزمات المنزل والحديقة، وتبدأ هذه العروض من 20 مايو 2021 الموافق 9 شوال 1442 وحتى 19 يونيو الموافق 9 ذو القعدة، ويتاح التوصيل المجاني في ساكو saco على منتجات محددة مثل أطقم الجلوس.

عروض ساكو

يبحث الكثيرون عن أطقم الجلوس الخارجية التي تُقدمها ساكو السعودية، حيث تمنحك هذه الأطقم جلسة مريحة في حديقة المنزل، وتجعلك تتمتع بالهواء الطلق والأجواء الصيفية الممتعة، وتُقدم ساكو جلسات خارجية بتصميم مميز وأنيق، وتكون عبارة عن مقاعد وكنب، بالإضافة إلى طاولة تأتي بنفس تصميم طقم الجلوس، وكل ذلك بأسعار رائعة بالإضافة إلى أن هناك تقسيط لثمن المنتجات ولكن بشرط أن يزيد سعر المنتج عن 1000 ريال سعودي وفي هذه الحالة يتم تقسيط ثمنه على 6 أو 12 قسط.

طقم جلوس للحديقة وطاولة، يكفي لعدد 4 أفراد، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة وطاولة بهيكل من الألومنيوم، يكفي لعدد 4 أفراد، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3199 ريال سعودي.

مظلات ساكو

المظلات الخارجية للحديقة من أكثر الحلول العملية لك إذا كنت ترغب في قضاء وقت ممتع في الحديقة، وتأتي بمقاسات متنوعة بين الكبير والصغير حتى تكون ملائمة للمساحات المختلفة، وبعض المظلات تأتي مع ناموسية وستائر، وفي النقاط التالية نعرض لكم أجدد عروض ساكو على المظلات.

مظلة للحديقة مقاس 3×3 متر بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

مظلة للحديقة مع ناموسية بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

مظلة للحديقة مع قاعدة خارجية بسعر 1349 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

عروض ساكو الموفرة

تمتعوا بقضاء فصل الصيف وبادروا بشراء مسابح ساكو التي يُمكن وضعها في حديقة المنزل، وتتوافر بخصومات مذهلة في ساكو، وتتميز باختلاف أشكالها وأحجامها.

مسبح للأطفال على شكل 3 حلقات، بسعر 45.75 ريال سعودي بدلًا من 49.75 ريال سعودي.

مسبح للأطفال مستطيل الشكل، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 75.75 ريال سعودي.

مسبح للأطفال بألوان زاهية بسعر 39.75 ريال سعودي بدلًا من 45.75 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

بادروا بشراء كرسي استرخاء من ساكو واختاروا ما يناسبكم من التشكيلة المتنوعة المتاحة على كراسي الاسترخاء، فبعضها يأتي مرفق بمكان مخصص لوضع الكوب فيه، والبعض الأخر يأتي مع صينية، وهناك تخفيضات على الكرسي الهزاز، كرسي مساج، طقم جلوس استرخاء.

كرسي هزاز بألوان مختلفة بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

كرسي استرخاء وصينية مرفقة معه بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

كرسي مساج واسترخاء بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

طقم اريكة استرخاء بألوان متعددة بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي، ويُمكن التقسيط على 12 قسط.

عروض ساكو اليوم

لمحبي الألعاب يُمكنكم الحصول على كراسي الألعاب والمكاتب المخصصة للألعاب بأفضل سعر في المملكة العربية السعودية في ساكو، وتتميز هذه الكراسي بالخامات الجيدة المصنوعة منها، حيث تساعدك في الشعور بالراحة.

كرسي ألعاب بسعر 299.75 ريال سعودي.

كرسي استرخاء للألعاب بسعر 899 ريال سعودي.

مكتب ألعاب معدني باللون الأسود بسعر 399.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

تُعتبر الستائر من القطع المميزة الذي تجمل المنزل، وتوجد تشكيلة من الستائر تتنوع بين السادة والمنقوش ذات الرسومات الجميلة في ساكو السعودية؛ لاختيار ما هو ملائم لديكور منزلك.

ستائر سادة مقاس 90×180 سم بسعر 79 ريال سعودي.

ستائر لفافة معتمة مقاس 90×180 سم بسعر 139 ريال سعودي.

ستائر معتمة مقاس 120×180 سم بسعر 199 ريال سعودي.

ستائر لفافة معتمة مقاس 90×180 سم بسعر 119 ريال سعودي.

بعد التعرف على نشرة عروض ساكو لكافة مستلزمات المنزل التي أطلقتها تحت عنوان عروض الصيف، انتهزوا فرصة التخفيضات الكبرى وجددوا ما تريدونه في المنزل بأفضل الأسعار وأقوى الخصومات حيث تستمر التخفيضات إلى يوم 9 ذو القعدة 1442هـ، وجهزوا حديقة المنزل بما يلزمها استعدادًا لفصل الصيف، وانتظرونا في المزيد من عروض ساكو.