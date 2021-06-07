شوف عروض ساكو اليوم saco حتى 19 يونيو 2021 بأسعار مذهلة في متجر ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم على مختلف الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المزل تستمر معكم حتى يوم 19 يونيو 2021، بأسعار مذهلة بأقوى التخفيضات في متجر ساكو اون لاين saco ، حيث يقدم موقع ساكو خصومات عروض الصيف على المراوح، ومبردات الهواء، بالإضافة إلى أجهزة الكي والمكانس الكهربائية بكل أنواعها، والأسعار متاحة في كل فروع ساكو تسوق أو موقع ساكو الالكتروني وفقًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا في كاتالوج ساكو.

عروض ساكو اليوم saco حتى 19 يونيو 2021 بأسعار مذهلة في متجر ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو للاجهزه الكهربائية تجدوها معنا تفصيلًا في الفقرات التالية على مجموعة منتقاة من معروضات ساكو السعودية ، والتي يمكن الإستفادة منها حتى يوم 9 من شهر ذي القعدة 1442، ضمن خصومات السعودية المقدمة حصريًا على الأجهزة والإلكترونيات.

وقد صدر لكم هذا الشهر كالتالوج ساكو بعروض كثيرة شملت كل أنواع الاجهزة التي يحتاجها المنزل، بل تطرقت إلى مستلزمات العناية بالسيارة والمنزل، وكذلك أجهزة تنظيف البشرة والعناية بالشعر، بجانب أدوات السباكة والإكسسوارات، كما يوجد كذلك قطع أثاث منفردة وأطقم كاملة، وهذا حتى يمكن لعملاء ساكو الجدد إيجاد كل ما يحتاجون إليه لفرش المنزل أو تجديده وتزيينه.

ساكو

خصومات الصيف الحصرية من ساكو saco مقدمة على مسبح ساكو للأطفال القابل للطي لإستمتاع الأطفال بالمياه في حرارة الصيف وقتما يشاؤون، كما تجدون أفضل اسعار المراوح بكل أحجامها وأشكالها.

كما أنه من بين عروض ساكو يوجد تخفيضات على أجهزة التنظيف ومستلزماته، فيضم متجر ساكو ماكينة التنظيف التي تعمل بخاصية قوة الضغط العالي، وهي بقوة 1600 واط، كما أنها تأتي مع قطع متعددة تستخدم لأغراض مختلفة للتنظيف، ومتاح في موقع ساكو كذلك منظف لأجهزة التكييف مع ومرفق معه مطهر ومزيل للرائحة بالحجم ذاته.

مروحة مكتب من بلاك دكر بسعر 159 ريال سعودي.

مروحة رذاذ من ليفنج بسعر 1299 ريال سعودي.

موقع ساكو

كما يوجد لدى متجر ساكو أجهزة مبرد الهواء، والذي يعمل عل تبريد الهواء في الداخل والخارج، وهذا يعد بالحل المثالي للمناطق التي لا تحتوي على أجهزة تكييف، ومثال على الماركات الشهيرة من مبرد الهواء نجد مبردات هواء هوني ويل ، وبورتاكول، وهوميكس، ونجد كذلك مبرد الهواء الداخلي، ومبردات الهواء المعتدده الوظائف، مع المبردات الصحراوية.

مبرد هواء هانيويل بسعر 499 ريال سعودي.

مبرد هواء متعدد الوظائف هوميكس بسعر 649 ريال سعودي.

عروض ساكو اون لاين

لم يكتفي متجر ساكو بتقديم تخفيضاته على مبردات الهواء والمراوح فقط، بل أنه يقدم كذلك تسهيلات عند شراء المكيفات أيضًا، فيمكن الآن شراء مكيف صحراوي من بورتاكول 2.8 لتر صناعة أمريكية بالتقسيط، والذي يتيح للمشتري تقسيط ثمن المكيف على 12 قسط بمبلغ 1000 ريال سعودي شهريًا، أو شراء الجهاز بنظم الكاش بمبلغ 11999 ريال سعودي بعد التخفيض من 12799 ريال سعودي.

عروض ساكو

تلك الفقرة نضم بها كل تخفيضات ساكو المتاحة على المكانس الكهربائية، سواء العمودية أو اليدوية المحمولة، بجانب المكانس الكبيرة الحجم للتنظيف الدائم للمساحات الواسعة.

مكنسة لتنظيف السجاد من بيسلي بسعر 1189 ريال سعودي.

مكنسة لغسيل السجاد بالشامبو بسعر 1189 ريال سعودي.

وبهذا نرى أن مفهوم المكانس الكهربائية الموجودة في موقع ساكو قد تغير عما كان عليه في السنين السابقة، فحاليًا نجد منها مكانس يدوية تستخدم في تنظيف الغبار وقطع الشعر من على المنسوجات وأطقم الصالون والأنتريه، وكذلك يوجد بعض المكانس الكهربائية التي تستخدم في شفط الأتربة وأيضًا غسل السجاد بالصابون، كما أن هناك مكانس خاصة للأرضيات الصلبة.

saco

نقدم لكم في التالي تخفيضات تسوق ساكو اون لاين على أنواع متنوعة من أجهزة كي الملابس والستائر والأقمشة، والخصومات سارية على المكواة اليدوية ومكواة البخار، والمكواة العمودية.

مكواة بخارية من فيليبس بسعر 129 ريال سعودي.

مكواة بخارية من تيفال بسعر 279 ريال سعودي.

مكواة بخارية من بلاك داكر بسعر 199 ريال سعودي.

وكما هو موضح فيوجد عدة أنواع من أجهزة المكواة متجر ساكو، في ولكلٍ منها مهام وأنواع معينة من الأقمشة والملابس تصلح لها، كما انه قد كثر إستخدام المكواة في الأيام الأخيرة؛ لإستغلال حرارتها العالية في التخلص من الفيروسات وتعقيم المنسوجات، كما أنه نجد من بينها أنواع صغيرة يسهل حملها باليد وإستخدامها في كي الستائر بعد تركيبها.

يوجد أيضًا النوع العمودي الذي يقدمه متجر ساكو بسعر خاص ومميز، وتستخدم تلك الأنواع في كي الملابس المعلقة بكل سهولة، حيث تُستخدم قوة البخار في فرد الأقمشة المجعدة بكل سلاسة وفي وقت سريع وبمجهود أقل، كما أنها تعد بالطريقة الأسهل لتعقيم الملابس والتخلص من البيكتيريا بنسبة كبيرة تصل حتى 99.9%، ويتراوح سعر المكواة العمودية في موقع ساكو من 299 ريال سعودي حتى 649 ريال سعودي.

خصومات ساكو saco قدمناها لكم بشكل حصري حتى 19 يونيو 2021 بأسعار مذهلة في متجر ساكو اون لاين ، ومن خلالنا يمكنكم الإطلاع على اسعار الجوالات والأجهزة الكهربائية، والأثاث المنزلي بكل أنواعه، حيث تزداد تخفيضات السعودية في فصل الصيف نظرًا لما يضمه من مناسبات متعددة.