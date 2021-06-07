شوف آخر عروض بنده في هايبر بنده عروض السعودية Hyper panda ضمن عروض أسواق بندة

تنفرد أسواق بندة لهذا الأسبوع بعروض لم يسبق لها مثيل ضمن عروض بنده المستمرة، حيث تتنوع العروض في سلسلة اسواق بنده، بجميع فروعها بعروض بنده اليوم الشاملة والمتميزة، والتي تتضمن تخفيضات hyper panda على جميع مستحضرات العناية الكاملة بالجسم، والشعر، والمنزل من أجود الماركات التي سيتم ذكرها الأن.

عروض بنده لهذا الأسبوع من يونيو

تتميز panda بمنتجات كثيرة جدا من شتى الأقسام، فسلسلة محلات بنده بجميع فروعها بالمملكة السعودية، وجميع الدول العربية بعروض متميزة أخرى على اللحوم والأسماك، وكذلك على المعلبات بأنواعها، وعلى المقبلات والتوابل، وعروض يومية على حلويات الأطفال، و السناكس، وعروض ضخمة صيفية على جميع مستلزمات الصيف.

عروض هايبر بنده Hyper panda

تخفيضات مغرية جدا من هايبر بنده ماركت في السعودية على مستحضرات العناية بالشعر، والتي تتضمن على: كريمات حمام الزيت للشعر من فاشكول، وكذلك على منتجات Vatika و Himalaya المتميزة للعناية الكاملة بالشعر بأنواعه، فمنهم للشعر الجاف، والمجعد، وأيضاً للشعر الناعم، وعلى Ultra Doux، وخصومات مميزة على شامبوهات Pert plus، وعلى صبغات الشعر من garnier، وخصومات على lancome treson، وكذلك على il salon شامبو البروتين بأحجامه المختلفة.

خصومات بنده على منتجات العناية الكاملة

وكذلك تجد في الصور السابقة العديد من التنزيلات من بندة على شامبوهات: Clean and clear، وعلى شامبو وبلسم Dove المتميز، وخصومات تصل إلى 40 % على sunsilk صانسيلك للعناية بالشعر المجموعة الكاملة، وعلى head & shoulders، وعلى المنظف العميق للوجه من اسكينول، وعلى غسول فير آند لوفلي fair & lovely، وكذلك على منتجات نيفيا Nivia من قناع لتنظيف البشرة، وكريمات نيفيا وغيرها، ولمن ترغب في إزارة آثار التقدم بالسن إليها عرض من غارنيه على كريم النهار والليل، لمقاومة التقدم بالسن، وهكذا قد وضحنا إليكم بعض عروض panda المتميزة، وشكرا لكم.