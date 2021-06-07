نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشترك الآن فى مسابقة الحلم للفوز بربع مليون دولار مع مصطفي الأغا 2021 على mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من أشهر وأهم المسابقات التليفزيونية التي تعرض على قناة mbc ويقدمها الأعلامي “مصطفي الأغا” للفوز بجائزة مالية بقيمة ربع مليون دولار بالاضافة لمنزل الأحلام فى أشهر جزيرة باليونان، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال أرقام الاتصال من مختلف الدول للاشتراك بالمسابقة بالاضافة إلى سعر الرسالة وكيفية الأشتراك.

كيفية الأشتراك فى مسابقة الحلم مع مصطفي الأغا 2021

يمكن الأن الأشتراك فى مسبقة الحلم من خلال أرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dreem” على الأرقام الخاصة بكل دولة، أو من خلال الدخول عبر الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم 2021 وتسجيل رقم الهاتف واتباع التعليمات والأجابة على الأسئلة التي ستصلك عبر الهاتف أول بأول.

سعر رسالة الأشتراك فى مسابقة الحلم

أوضح المتابعين لمسابقة الحلم أن سعر الرسالة النصية للأشتراك فى المسابقة لا يتعدى الخمس جنيهات للمشتركين من مصر، كما أنه لا يتعدي الخمس ريالات بالنسبة للمشتركين من السعودية.

ما هي القيمة المالية لمسابقة الحلم 2021

بلغت قيمة الجوائز فى مسابقة الحلم حوالي ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي، يتم سحب مبالغ الفائزين من تلك القيمة على شكل مراحل متتالية، فقد تم سجب ثلاثة جوائز حتى الآن وهم: الجائزة الأولي: بقيمة 125 ألف دولار، فاز بها الأماراتي “محمد اللباني”، الجائزة الثانية: بقيمة 250 ألف دولار، فاز بها الأماراتي “محمد العبيد”، الجائزة الثالثة: بقيمة 500 ألف دولار، فاز بها المصري “محمد طارق عبدالوهاب”.

الجدير بالذكر أيضاً أن هناك جوائز أخري تتراوح قيمتها ما بين خمسة ألاف دولار، وثلاثة ألاف دولار، ينتظر كل متسابق إعلان أسمه للفوز بها، مشيراً إلى أن السحب القادم متاح خلال تلك الفترة حتى إعلان أسم الفائز القادم.

موعد السحب القادم فى مسابقة الحلم 2021

حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد السحب القادم، للفوز بجائزة مالية بقيمة ربع مليون دولار، فيمكن الآن الأشتراك لزيادة فرصة الفوز بالأجابة على الأسئلة المقدمة من المسابقة، وأرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم” أو “dreem”، وسوف تصلك رسالة عبر رقم الهاتف المحمول المسجل تشتمل على رمز التأكيد وستقوم بإدخالة فى المكان المخصص لتأكيد الأشتراك.