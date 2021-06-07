شوف عروض بنده اليوم خصم من 10 ل 50% أقوى عروض السعودية

عروض بنده الأسبوعية، خصومات بنده تتجدد باستمرار متجر بنده بتقديم أفضل العروض التي يبحث عنها العيد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده على المنتجات الغذائية تقوم سلسة فروع بنده بتقديم عروض وتخفيضات خيالية لكل عملاءه في المملكة العربية السعودية لكى يتمكن العملاء من الحصول على كل مستلزماتهم بأسعار مخفضة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب كورونا وتعطيل الحركة في جميع أنحاء البلاد.

تخفيضات بنده زيت زيتون بكر ممتاز وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم زيت زيتون بكر ممتاز رحمة وصل سعره إلى 16.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 27.50 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم أرز هندي بسمتي أبيض وصل سعره إلى 31.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 45.50 ريال سعودي.

أرز أمريكي أو بنت وصل سعره إلى 28.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.25 ريال سعودي.

وصل سعر جبن شيدر إلى 20.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم