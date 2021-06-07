نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصم من 10 ل 50% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، خصومات بنده تتجدد باستمرار متجر بنده بتقديم أفضل العروض التي يبحث عنها العيد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده.
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده على المنتجات الغذائية تقوم سلسة فروع بنده بتقديم عروض وتخفيضات خيالية لكل عملاءه في المملكة العربية السعودية لكى يتمكن العملاء من الحصول على كل مستلزماتهم بأسعار مخفضة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة بسبب كورونا وتعطيل الحركة في جميع أنحاء البلاد.
- تخفيضات بنده زيت زيتون بكر ممتاز وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم زيت زيتون بكر ممتاز رحمة وصل سعره إلى 16.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 27.50 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم أرز هندي بسمتي أبيض وصل سعره إلى 31.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 45.50 ريال سعودي.
- أرز أمريكي أو بنت وصل سعره إلى 28.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.25 ريال سعودي.
- وصل سعر جبن شيدر إلى 20.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على جبن موزاريلا مبشورة برايد وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 37.50 ريال سعودي.
- عروض بند اليوم وصل سعر جبنة رومي جرين لاند إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 51.95 ريال سعودي.
- بلغ سعر الحلاوة الطحينية السادة إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.
- جبن أبيض دوبل كريم فيتا وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي.
- مرتديلا الدجاج سادة وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 41 ريال سعودي.
- جبنة قشقوان سولي وصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.
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