شوف عروض بنده في مهرجان أقوى العروض على السلع الغذائية تبدأ من 5 ريال

عروض بنده انتشرت هذا الأسبوع تحت شعار أقوى العروض. حيث تقدم المجموعة في جميع فروعها داخل السعودية مجموعة ممتازة من التخفيضات. فنجد أسعار المنتجات تبدأ من 5 ريالات و10 ريالات للتسهيل على العملاء والمتسوقين، وتتنوع المنتجات المعروضة ما بين السلع التموينية وغيرها، حيث يقبل الأطفال والكبار على المنتجات المعروض. كما تتضمن عروض هايبر بنده تشكيلة متنوعة من منتجات العناية الشخصية للكبار والأطفال من العلامات التجارية الشهيرة، وفي السطور التالية نستعرض معكم أصناف مختلفة من تلك الموضحة في بروشور العروض.

عروض بنده الأسبوعية

عادت عروض 5, 10, 15, 20 ريال من جديد في جميع فروع hyper panda بقوة كبيرة. ويتهافت المتسوقين على السلع الأساسية المعروضة بهذه الأسعار الرائعة.

يمكنك شراء كيس من سكر الأسرة الناعم وزن 2 كيلو مقابل 5 ريالات فقط بدلاً من 9.95 ريال. ويمكنك باستخدامه صناعة العديد من الحلويات مثل الأرز باللبن والكيكات بأنواعها وغير ذلك.

احصلي على 1.5 لتر من زيت طبخ هناء دوار الشمس بخمس ريالات فقط للحبة بدلاً من 13.5 ريال



استمتع بالمذاق الرائع لشاي الربيع بشراء حبة تحتوي على 100 كيس بخمس ريالات فقط بدلاً من 14.95 ريال.

اشتري لبنة بينار التركية وزن كيلو جرام بسعر 15 ريال فقط بعد أنا كان السعر خارج العرض 32.95 ريال ليكون فارق السعر 17.95 ريال.

يمكنك شراء صدور دجاج طرية رويال وزن كيلو سعر ال 2 حبة فقط 20 ريال بدلاً من 53.90 ريال. وبذلك تكونين قد تمكنتي من توفير 33.90 ريال سعودي.

اشتري كيس من حليب أنكور المجفف اليومي بلس 1.8 كيلو مقابل 20 ريال فقط.

تخفيضات هايبر بنده

استفيدي بأقوى العروض على المعجنات المختلفة مع بندة بأسعار تبدأ من 5 ريال.

كرواسون سادة فرنسي (30 جم × 5 حبات) مقابل 5 ريالات للعلبة.

احصلي على ميني كرواسون بالجبنة الفرنسي ( 35 جرام ×5 حبات) بسعر 5 ريال.

سعر الكيك الإنجليزي بالفانيلا أو اللوز أو الجوز ون 250 جرام للحبة 5 ريالات بدلاً من 7.95 ريال.

اشتري كوكيز الشوكولاتة اللذيذ أو أي طعم آخر تفضلينه مثل جوز الهند أو الزبيب أو غيره مقابل 10 ريال للعلبة بدلاً من 12.95 ريال. كما يمكنك الإطلاع على طريقة عمل الكوكيز إذا كنت من محبي إعدادها في المنزل.

خبز برجر أبيض بالسمسم يومي سعر الكيسين 5 ريالات يحتوي الكيس الواحد على 6 حبات.

إذا كنت من محبي الكب كيك اشتري كب كيك يمامة غندور مقابل 10 ريال فقط.

عرض مميز على كيك الكأس بأطعمة مختلفة سعر الحبة فقط 5 ريالات بدلاً من 8.95 ريال.

Hyper panda offers