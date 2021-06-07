الاشتراك في مسابقة الحلم mbc لدخول سحب الـ 250.000$

أصبح الاشتراك في مسابقة الحلم mbc متاح بطرق مختلفة، تُسهل على الكثيرين فرصة المشاركة بكل سهولة وفي وقت قياسي، الأمر الذي ساهم في زيادة شعبية المسابقة الأضخم عربيًا من حيث عدد الجوائز المالية المقدمة، والتي تخطت قيمتها لأول مرة أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم توزيع هذا المبلغ على عدة سحوبات مختلفة من حيث القيمة والموعد، والتي بدأت هذا العام بالسحب على جائزة 125.000$ وفاز بها المواطن الإماراتي محمد اللباني، انتهاءً بجائزة الحلم الأكبر على المليون دولار في نهاية ديسمبر المقبل.

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc

أما بالنسبة لطرق الاشتراك في مسابقة الحلم mbc فتَتنوع ما بين اليدوي عبر الهاتف أو الإلكتروني، وتتمثل في 4 طُرق مختلفة وهي:

الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك. إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الرقم، والاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية السريعة SMS. تحميل تطبيق HELM للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل الدخول بكود الدولة ورقم الجوال، ثم تسجيل البيانات وموافق. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة MBC DREAM ، ومليء استمارة البيانات المُدرجة بالموقع.

تأكيد الاشتراك بالإجابة على سؤال المسابقة

ومن أجل ضمان الدخول على سحب جائزة مسابقة الحلم المقبلة، والمقرر لها أن تكون بقيمة 250 ألف دولار أمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة، لابد من تأكيد الاشتراك في المسابقة، وذلك من خلال الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، وهو ما يؤهلك بشكل تلقائي ومباشر لضمان التسجيل بين أسماء من يتم السحب من بينهم، في الوقت الذي يُمكنك أيضًا امتلاك الفوز بمنزل الأحلام باليونان فور اتصالك للاشتراك أثناء إذاعة حلقة هذا السحب المنتظر، لتصبح الفرصة مواتية أمامك لربح إحدى الجوائز.

الموافقة على الشروط والبنود الأساسية

جدير بالذكر أنه من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم MBC، لابد من الموافقة على البنود الأساسية والشروط اللازمة لتأكيد الاشتراك، لعل من أبرزها بند الإعلانات وحقوق الملكية وغيرها، والحصول على القيمة المالية، وعدم البحث عن الحقوق في حالة التأخر عن استلام الجائزة في مدة محددة سابقًا.