نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض bath & body ksa لشهر مايو على الشموع 3 فتلة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة باث اند بودي وركس أو bath and body ksa إسم له بريقه في عالم العناية والجمال، حيث يعتبر البراند العالمي الأشهر ما بين براندات العناية والجمال، ولذلك حاذ على شهرة عالية، وانتشار واسع على مستوى بلدان العالم، فقد بدأت شهرته في الإنتشار منذ تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية USA، وحتى انتشاره حاليا على مدى واسع جدا.

عروض باث اند بودي bath & body ksa

عادة ما نجد على مواقع باث اند بودي في جميع الدول عروض متجددة على جميع منتجاته، وفي هذه المقالة بالتحديد سوف نستعرض لكم بعض عروض باث أند بودي في السعودية لشهر مايو أو حتى نفاذ الكمية.

عروض bath and body لشهر مايو

لكل متابعي باث اند بودي وركس في السعودية خصومات وعروض هائلة هذا الشهر منها: قطعتين مجانا على أي قطعتين من منتجات العناية بالجسم بالحجم العادي أو بحجم السفر، وأيضا نفس العرض على معطرات الغرف، وعلى عبوات التعطير الكهربائية، وعلى شموع الثلاث فتلات، وكذلك على الإكسسوارت، وصابون اليدين، وعلى معقمات اليدين بحجم الجيب، وأيضا على معطرات السيارات، وعلى علاقات معقمات اليدين، وسوف نستعرض لكم الآن أفضل العروض على شموع الثلاث فتلات.

شموع bath & body السعودية

ونجد في هذا العرض تشكيلة متنوعة من شموع باث اند بودى وركس بجميع الروائح المتعددة لإرضاء كافة الأذواق، فنجد عطور بروائح الورود المتنوعة، وبروائح خشبية، وروائح حمضية، وروائح فواكه، وروائح منعشة وأخرى حلوة، وكل هذا بسعر 110 ريال سعودي للشمعة الواحدة قبل العرض، وبـ 159 ريال سعودي للشمعتين وعليهم شمعتين مجانا.

ومن هذه الشموع:

شموع برائحة الفواكه الاستوائية لهذه الشمعة المعطرة الثلاثية الفتيل التي تأتي مع غطاء أنيق مطفئ للهب.

شموع بمزيج رائع من روائح التوت العليق الأسود، والورد العنابي، وحبوب الفانيلا الداكنة وتركيبته العطرية مكونة من توت العليق الأسود، والورد العنابي، وحبوب الفانيلا الداكنة، مسك البرقوق.

شموع تأتي مصنوعة من زيوت عطرية عالية التركيز، وتتميز بمزيج منعش من الشمع النباتي وفتيل لا يحترق، كما تذوب هذه الشمعة باتساق وبشكل متساو لتفوح منها رائحة عطر تكفي لغرفة كاملة، وتأتي العبوة مزودة بغطاء يطفئ اللهب، كما يوجد أنواع أخرى كثيرة ومتعددة.

كما يمكنكم حاليا الإستفادة من العروض الجديدة لباث آند بودي وركس السعودية أو عروض أي دولة عربية بها متجر bath and body حيث تقدم الشركة العديد من العروض الضخمه hot prices والتي تصل فيها حجم التخفيضات إلى 70 %، أي أنها عروض لا تفوت على جميع منتجات الشركة.

فروع باث اند بودي في السعودية

يمكنكم شراء هذا العرض أو أي من منتجات باث أند بودي السعودية من أكثر من مدينة سعودية طوال أيام الأسبوع مثل: الرياض، جدة، الدمام، وغيرها من المدن السعودية، أو من خلال منافذ البيع، أو حتى يمكنكم طلبها أونلاين online على الخط السعودي الساخن للشركة، أو طلب خدمة العملاء على 920002482.