شوف عروض جرير على الجوال والشاشات والساعات تصل ل 60%

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عروض جرير الأسبوعية أقوى خصومات متجر جرير في السعودية، يقدم جرير الكثير من العروض التي لا مثيل لها في المملكة العربية السعودية، أي يمكنكم الحصول على أفضل أنواع الهواتف وبأرخص الأسعار مقارنة بباقي المتاجر الأخرى وإليكم في هذا المقال أقوى العروض المقدمة من متجر جرير. عروض جرير الأسبوعية أفضل خصومات جرير في السعودية: تخفيضات جرير اليوم هواوي بي 40 برو بسعة حجم “512 جيجابايت” وصل سعره داخل العرض إلى 4319 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 4799 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 3829 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 899 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 سي بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 1349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 1599 ريال سعودي.

هواوي واي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 715 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على أوبو رينو 6 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 2799 ريال سعودي.

أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” بالأزرق السحري وصل سعره إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم على أوبو أي 53 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي.

أوبو أي 73 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود الداكن وصل سعره إلى 1199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال والشاشات والساعات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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