شوف خصومات اكسترا الشهرية مهرجان الخصومات حتى نهاية الشهر

خصومات اكسترا الشهرية، اكسترا من المتاجر المفضلة لدي الكثير من المواطنين فمن خلاله يمكننا شراء كل ما نرغب به سواء كان الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الكهربائية كالشاشات والمايكروويف وغير ذلك وكل هذا بسعر بسيط جداً يناسب الفئة المتوسطة أي أن، وفي السطور القادمة سنذكر لكم أفضل عروض متجر اكسترا ٢٠٢١م.

خصومات اكسترا الشهرية

تخفيضات متجر اكسترا على الهواتف المحمول

عروض اكسترا الأسبوعية لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 379 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية هاتف أوبو أيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

خصومات اكسترا الأسبوعية هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية تكنو سبارك 6 جو، 4 جي باللون الأخضر وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 379 ريال سعودي.

عروض اكسترا

أقوى العروض المقدمة من اكسترا علي الهاتف نوكيا خلال هذا الشهر العروض متوافرة حتى نفاذ الكمية