شوف أفضل عروض جوالات جرير خصم ربع الثمن 25% تخفيضات مميزة

أفضل عروض جوالات جرير بخصم 25% تخفيضات مميزة، تعد جرير من أماكن منتشرة لبيع الأجهزة الذكية التي تخص مكاتب والمنازل ومستلزمات الشخصية من هواتف وجوالات من كل الشركات والماركات العالمية، وخلال تلك الفترة أعلنت جرير عن طرحها لعدد من العروض على جوالات بأسعار مذهلة وتخفيضات تصل إلى ربع الثمن، كما يوجد عروض أخرى فيمكن شراء الهاتف وتحصل معه على هدايا قيمة بقيمة مالية تصل إلى 1500 ريال سعودي، والكثير من العروض التي تجذب العملاء وتجعلهم يسارعوا في شراء جوال من جرير للفوز بواحد من عروض مكتبة جرير، ويمكن الحصول على العروض من كافة معارض المنتشرة في أنحاء المملكة أو التوجه إلى موقع وطلب المنتج أون لاين.

عروض جرير للجوالات بخصم 25% ربع الثمن

يوجد لدى مكتبة جرير كل إصدارات الهواتف وبشكل متواصل تقوم بتحديد العروض عليها بخصومات هائلة، فيوجد هواتف سامسونج وايفون وشاومي وهواوي بكل الإصدارات الحديثة، كما توفر جرير لعملاء دفع بالكاش أو دفع بالتقسيط وفق راتب العميل وتقسيط يكون بسعر كاش بدون فوائد.

عرض على هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 2، سعة داخلية. 256 جيجا بايت، باللون البرونزي والأسود، هواتف تدعم جيل خامس، تخفيض عليه بجرير 23% على سعره الأصلي، بسعر 6199 ريال بدلا من 7999 ريال. هاتف سامسونج جالاكسي أس 20 الترا، بسعة داخلية 128 جيجا بايت، باللون الأسود كوزميك، ورمادي كوزميك، واللون الأبيض، هاتف يدعم جيل خامس، بتخفيض 35% عن سعر الأصلي، جاء بسعر 3299 ريال بدلا من 5039 ريال سعودي. شراء هاتف سامسونج مع هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي، جوال سامسونج جالكسي إس 21، بسعة 256 جيجا بايت، باللون فضي فانتوم، ولون أرجواني فانتوم، وأسود فانتوم، جيل خامس، بسعر 3799 ريال نسبة تخفيض 10% عن سعر أصلي، مع هدايا قيمة يختارها عميل بقيمة 1200 ريال.

عروض جرير جوالات ايفون Iphon 12 Pro