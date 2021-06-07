شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 55% تسوق الآن

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مكتبة جرير من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من منتجات عديدة حيث أن المتجر يقدم عروضاً على الكثير من أنواع الهواتف “أوبو، ريلمي، أيفون، هواوي، فيفو، سامسونج” وغير ذلك، ولا تقتصر منتجات مكتبة جرير على ذلك فقط بل أنه يقدم عروضاً على الأجهزة الإلكترونية والتي تصل إلى 50%. عروض مكتبة جرير في السعودية عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا، والذي يتميز بذاكرة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 2969 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5039 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي أي 21 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” ويتوافر باللون الأسود والفضي وصل سعره إلى 4599 ريال سعودي بينما سعره قبل ذلك كان 5399 ريال سعودي.

تنزيلات جرير اتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 3239 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 5149 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “512 جيجابايت” وصل سعره إلى 3689 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5499 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير عروض جرير اليوم هاتف أيفون 11 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره داخل متجر جرير إلى 4272 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5919 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف أيفون 12 ميني بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3299 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 55% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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