عقار جديد أمريكي له مفعول السحر لمرضى السمنة والسكري من النوع الثاني

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن عقار جديد wegovy له مفعول سحري لمرضى السمنة والسكري من النوع الثاني بعد ثبوت فاعلية في التجارب السريرية.

وأوضحت الإدارة أن العلاج الجديد يحقن أسبوعيا تحت الجلد ويجرى حاليا استخدامه للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثاني، وقالت الإدارة أن الدواء الجديد يعد خطوة قد تساعد في تلافي العديد من الأمراض الشائعة التي يسببها السمنة.

تعريف السمنة

هي مرض معقد يتضمن وجود زيادة مقرضة في كمية الدهون ترتكز في مناطق كثيرة في الجسم مثل الخصر والبطن والأرداف تؤثر على المظهر الجمالي لشخص المصاب بالسمنة فيحرمه من التمتع بارتداء ما يروق له من الملابس مما يشكل تأثيرا كبيرا على الثقة بالنفس، فتبعث في النفس القلق والخوف والحزن الذي قد يتطور إلى مشكلة نفسية خطيرة.

وقد تكون السمنة ليس من العوامل البيئة أو نمط الحياة إنما تلعب العوامل الوراثية عامل فعال في تركم الدهون في الجسم المسؤول عنها جين يدعى هرمون leptin الليبيتين.

مضاعفات السمنة

ارتفاع ضغط الدم – السكري – القلب – ارتفاع مستويات الكولسترول – العقم – الاكتئاب – الم الظهر – اضطراب الغدد الصماء – التهابات الجلدية – بعض الأنواع من السرطان وغيرها من الأمراض.

علاج السمنة

تعتمد أساسا على اتباع نمط حياتي صحي يتضمن ممارسة الرياضة ونظام غذائي صحي ومتوازن، لذلك أكد الخبراء إن فاعلية الدواء الجديد wegovy يعتمد أيضا على نظام غذائي صحي والاستمرار في ممارسة الرياضة في ظل معاناة أكثر من 100 مليون أمريكي بالغ في السمنة المفرطة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الدواء سيفتح الباب للأشخاص الراغبين في إنقاص أوزانهم خاصة أنه نسخة مركبة من هرمون الأمعاء الذي يحد من الشهية.

نتائج التجارب السريرية التي أجريت لمعرفية فعالية دواء wegovy

إن الأشخاص الذين تلقوا العلاج خسروا 15% من أوزانهم على مدى 16 شهرا فيما خسروا آخرين تلقوا علاجا وهميا 2.5 % من أوزانهم .